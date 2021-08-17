Біглий міністр часів Януковича Клименко перестав бути підозрюваним і повернув майно, – ЗМІ

Олександр Клименко був міністром доходів і зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України

Клименко втік до Росії у 2014-му і відтоді не повертався в Україну

Навесні 2021-го Вищий Антикорупційний суд «розморозив» активи, арештовані у справі біглого міністра часів Януковича Олександра Клименка: квартири, паркомісця, автомобілі, вагони та мисливську базу. Все тому, що Клименко та інші підозрювані – вже не підозрювані в провадженні, інформує bihus.info.

Нагадаємо, українські правоохоронці підозрювали ексміністра доходів і зборів Клименка в участі у «злочинній організації» Януковича і створенні так званих «податкових майданчиків» (конвертцентрів) – для незаконної мінімізації бізнесом податків і переведення грошей в готівку.

Через що бюджет, за версією слідства, недоотримав більше ста мільярдів гривень.

Ексміністр доходів і зборів часів Януковича Олександр Клименко втік до Росії у 2014-му і відтоді не повертався в Україну. Віддалено він намагався просувати в Україні свою політпартію.

Джерело: Bihus.info