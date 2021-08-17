Біглий міністр часів Януковича Клименко перестав бути підозрюваним і повернув майно, – ЗМІ
Клименко втік до Росії у 2014-му і відтоді не повертався в Україну
Навесні 2021-го Вищий Антикорупційний суд «розморозив» активи, арештовані у справі біглого міністра часів Януковича Олександра Клименка: квартири, паркомісця, автомобілі, вагони та мисливську базу. Все тому, що Клименко та інші підозрювані – вже не підозрювані в провадженні, інформує bihus.info.
Нагадаємо, українські правоохоронці підозрювали ексміністра доходів і зборів Клименка в участі у «злочинній організації» Януковича і створенні так званих «податкових майданчиків» (конвертцентрів) – для незаконної мінімізації бізнесом податків і переведення грошей в готівку.
Через що бюджет, за версією слідства, недоотримав більше ста мільярдів гривень.
Ексміністр доходів і зборів часів Януковича Олександр Клименко втік до Росії у 2014-му і відтоді не повертався в Україну. Віддалено він намагався просувати в Україні свою політпартію.
Джерело: Bihus.info