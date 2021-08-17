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    Біглий міністр часів Януковича Клименко перестав бути підозрюваним і повернув майно, – ЗМІ

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    Олександр Клименко був міністром доходів і зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України - Біглий міністр часів Януковича Клименко перестав бути підозрюваним і повернув майно, – ЗМІ
    Олександр Клименко був міністром доходів і зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України

    Клименко втік до Росії у 2014-му і відтоді не повертався в Україну

    Навесні 2021-го Вищий Антикорупційний суд «розморозив» активи, арештовані у справі біглого міністра часів Януковича Олександра Клименка: квартири, паркомісця, автомобілі, вагони та мисливську базу. Все тому, що Клименко та інші підозрювані – вже не підозрювані в провадженні, інформує bihus.info.

    Нагадаємо, українські правоохоронці підозрювали ексміністра доходів і зборів Клименка в участі у «злочинній організації» Януковича і створенні так званих «податкових майданчиків» (конвертцентрів) – для незаконної мінімізації бізнесом податків і переведення грошей в готівку.

    Через що бюджет, за версією слідства, недоотримав більше ста мільярдів гривень.

    Ексміністр доходів і зборів часів Януковича Олександр Клименко втік до Росії у 2014-му і відтоді не повертався в Україну. Віддалено він намагався просувати в Україні свою політпартію.

    Джерело: Bihus.info

    Теги: ЗМІ Віктор Янукович суд Олександр Клименко Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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    Біглий міністр часів Януковича Клименко перестав бути підозрюваним і повернув майно, – ЗМІ