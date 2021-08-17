«Хто не скаче – той москаль». Янукович написав листа українцям і розказав, з чого почалися всі біди

Янукович вважає, що найголовніша помилка України – відмова від спільного шляху з Росією

Експрезидент України Віктор Янукович напередодні Дня Незалежності опублікував звернення до українців. Президент-втікач шкодує, що Україна відмовилася від «добросусідства» з Росією та обрала свій незалежний шлях розвитку. У своєму тексті він повторює тези президента РФ Володимира Путіна, який вважає, що «українці та росіяни – один народ, одне ціле».

Насамперед Янукович зазначає, що, мовляв, у перші роки незалежності Україну рятувала тільки інерція економічних зв’язків із Росією. «Надалі вони почали слабшати. Головною причиною цього стала поступова «вестернізація» зовнішньої політики офіційного Києва, яка відбувалася під тиском націонал-патріотів і Заходу», – транслює пропагандистські тези Янукович.

Експрезидент переконує, що саме добрі стосунки з Росією забезпечували національну безпеку України. Також Янукович ставить собі в заслугу, що під час його правління журналістам забезпечували свободу слова, «навіть у тих випадках, коли ця «свобода» зазіхала на підвалини державності».

Президент-втікач вважає Революцію Гідності «переворотом»: «Державний переворот, що стався у 2014 році, не був результатом нашої «м’якості». Він був зумовлений реалізацією проєкту «Україна, як Антиросія», і якщо ми приймемо цей постулат як даність, то все стане на свої місця».

Янукович зазначає, головною помилкою в тридцятирічній історії була не обманута довіра до Росії, а відмова від добросусідства з нею.

«На перший погляд невинне: «Хто не скаче – той москаль», покликане допомогти зігрітися мітингувальникам на Майдані, насправді виявилось сигналом до початку політики перманентного протистояння й конфронтації з нею. До чого це призвело? До війни, розколу українського суспільства, перманентної соціальної нестабільності, глибокої економічної кризи, засилля радикальних націоналістичних організацій, переслідування опозиції, закриття неугодних режимові телевізійних каналів», – йдеться в заяві.

Янукович побіжно згадав й інші кремлівські тези: зокрема говорив про насильну українізацію та натякнув на те, що Україні потрібна Московської церква, яка підвладна Кремлю.

Наостанок експрезидент заявив, що за його каденції в Україні жилося краще, і висловив упевненість, що «в найближчій історичній перспективі» влада знову повернеться до його політики.

Нагадаємо, експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.