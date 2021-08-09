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    НАБУ проситиме Інтерпол оголосити Януковича і його сина у міжнародний розшук

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    Нещодавно НАБУ і прокуратура попросили суд взяти Віктора Януковича з сином Олександром під варту - НАБУ проситиме Інтерпол оголосити Януковича і його сина у міжнародний розшук

    Нещодавно НАБУ і прокуратура попросили суд взяти Віктора Януковича з сином Олександром під варту

    Фото з відкритих джерел

    Бюро отримало рішення суду про заочний арешт, що дозволяє клопотати про міжнародний розшук

    Національне антикорупційне бюро (НАБУ) має намір звернутися в Інтерпол у справі експрезидента Віктора Януковича. Про це заявив директор бюро Артем Ситник на брифінгу 9 серпня.

    Він зазначив, що НАБУ отримало рішення суду про заочний арешт колишнього президента-утікача та його сина Олександра, що дозволяє клопотати про міжнародний розшук.

    «Далі будемо намагатись (оголосити в розшук Інтерполу), наскільки це буде успішно – велике питання», – додав Ситник.

    Нагадаємо, 2 серпня суд дозволив заочне розслідування проти Януковича.

    До слова, НАБУ і прокуратура просять суд взяти Януковича з сином під варту. У бюро зазначають, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я» шляхом зловживання своїм службовим становищем.

    Раніше Янукович не зміг у суді спростувати те, що він не злочинець.

    Як відомо, Янукович-молодший написав листа генпрокурорці Венедіктовій.

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    Теги: Віктор Янукович НАБУ Олександр Янукович Інтерпол арешт розслідування розшук
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    НАБУ проситиме Інтерпол оголосити Януковича і його сина у міжнародний розшук