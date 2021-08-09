НАБУ проситиме Інтерпол оголосити Януковича і його сина у міжнародний розшук
Нещодавно НАБУ і прокуратура попросили суд взяти Віктора Януковича з сином Олександром під варту
Бюро отримало рішення суду про заочний арешт, що дозволяє клопотати про міжнародний розшук
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) має намір звернутися в Інтерпол у справі експрезидента Віктора Януковича. Про це заявив директор бюро Артем Ситник на брифінгу 9 серпня.
Він зазначив, що НАБУ отримало рішення суду про заочний арешт колишнього президента-утікача та його сина Олександра, що дозволяє клопотати про міжнародний розшук.
«Далі будемо намагатись (оголосити в розшук Інтерполу), наскільки це буде успішно – велике питання», – додав Ситник.
Нагадаємо, 2 серпня суд дозволив заочне розслідування проти Януковича.
До слова, НАБУ і прокуратура просять суд взяти Януковича з сином під варту. У бюро зазначають, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я» шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Раніше Янукович не зміг у суді спростувати те, що він не злочинець.
Як відомо, Янукович-молодший написав листа генпрокурорці Венедіктовій.
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