Серце Януковича не витримає. Легендарний дебаркадер у Межигір'ї вкрився брудом і поржавів (фото)

Відвідувачів тепер і близько не підпускають до водного палацу диктатора. Добре, що й Віктор Федорович усього цього вже не побачить

Сьогодні Янукович міг тут святкувати свій день народження

Дебаркадер «Галеон», розташований у нижній частині «Межигір’я» на березі Київського моря, перебуває у запущеному стані. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який відвідав резиденцію експрезидента-втікача напередодні дня народження народження. Нагадаємо, 9 липня Януковичу виповнюється 71 рік.

Дебаркадер призначався для відпочинку диктатора на воді в літній час. Нагадаємо, про цей розкішний об’єкт стало відомо вже після того, як українці обрали Януковича президентом.

Після перемоги Революції гідності та втечі власника маєтку до Росії, Межигір’я перетворилося на своєрідний музей вітчизняної корупції та місце відпочинку простих українців. Одним з обов’язкових елементів екскурсії, крім сумнозвісної «Хонки» та страусятника став і дебаркадер. На світлинах семирічної давності в добре видно, що це було досить велелюдна точка у «Межигір’ї». Проте тепер відвідувачів не підпускають до плавучого палацу.



На свіжих світлинах добре видно, що «Гелеон» знаходиться у непривабливому стані. Зникли декоративні перила вздовж борту, а деякі вікна розбиті. Дерев’яна палуба зірвана.

Що, наразі, діється всередині – важко сказати, адже всі вікна та скляні двері зсередини щільно затягнуто тканиною.

Довжина «палацу на воді» становить близько 50 метрів. Вікна оформлені у вигляді ілюмінаторів – круглої форми. У ньому влаштований особистий кабінет і зал для прийомів, який завершується естрадою. «Палац» оформлений деревом цінних порід, сухозлітним золотом, мармуром і кришталем. У ніші стелі головного залу дебаркадера розміщені три люстри.