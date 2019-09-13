Антикорупційний суд заочно арештував суддю Татькова



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Суддя Вищого господарського суду України Віктор Татьков

За даними правоохоронців, наразі Татьков перебуває в Австрії

Вищий антикорупційний суд заочно арештував голову Вищого господарського суду часів Януковича Віктора Татькова.

Про це повідомляє «Слідство.інфо»

Рішення про запобіжний захід є необхідною умовою для екстрадиції Татькова в Україну.

Слідство підозрює Татькова у пособництві й винесенні неправосудних рішень, майнових і корупційних злочинах, створенні й керівництві злочинною організацією, втручанні в діяльність судових органів й незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, одержанні хабаря та відмиванні коштів.

За даними правоохоронців, наразі Татьков перебуває в Австрії.

За словами прокурора, українські силовики просили австрійських колег видати Татькова. Підозрюваний відмовився від спрощеної процедури видачі.

Нагадаємо, що 8 серпня Вища рада правосуддя мала намір розглянути це питання, однак суддя Татьков не з’явився, при цьому був відповідним чином повідомлений.

22 серпня ВРП повернула подання заступника генерального прокурора Сергія Кізя про надання згоди на утримання під вартою судді Віктора Татькова. Доповідач-член Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха зауважив, що подання заступника генпрокурора не містить конкретних фактів і жодних доказів, що підтверджують вчинення суддею Татьковим суспільно небезпечного діяння.

При цьому ще у 2016 і 2018 роках цьому служителю Феміди було повідомлено ряд підозр, які стосувалися звинувачень у створенні корупційних схем за часів його перебування на чолі Вищого господарського суду.

19 квітня 2019 року генпрокуратура звернулась до Федерального міністерства юстиції Австрії із запитом про екстрадицію Віктора Татькова. За останніми даними, колишній голова суду перебуває в Австрії, при цьому він відмовився від спрощеної процедури екстрадиції і подав запит на отримання притулку. В одній з судових ухвал навіть наводиться місцеперебування Віктора Татькова: Відень, Вайнберггассе, 55/2/30.

Крім цього, Татьков занесений до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади». На нього розповсюджується 10-річна заборонена.