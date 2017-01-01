Антимонопольний комітет оштрафував три дорожні компанії за змову

28 грудня тимчасова адміністративна колегія АМКУ притягнула до відповідальності ТОВ «СК Дорлідер», ТОВ «СК Дорсервіс» і ТОВ «Південьдортех»

Одеське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету розкрило змову при здійсненні закупівель поточного ремонту доріг. Про це заявив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй Facebook-сторінці. «Держава витрачає величезні кошти на ремонт доріг. З метою ефективного витрачання коштів закупівля робіт по ремонту доріг відбувається на



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28 грудня тимчасова адміністративна колегія АМКУ притягнула до відповідальності ТОВ «СК Дорлідер», ТОВ «СК Дорсервіс» і ТОВ «Південьдортех»

Одеське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету розкрило змову при здійсненні закупівель поточного ремонту доріг. Про це заявив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй Facebook-сторінці.

«Держава витрачає величезні кошти на ремонт доріг. З метою ефективного витрачання коштів закупівля робіт по ремонту доріг відбувається на конкурсній основі. Деякі суб'єкти усувають між собою конкуренцію і отримують державні контракти не прозоро. Одеським обласним територіальним відділенням АМКУ розкрита змова при здійсненні закупівель поточного ремонту доріг в містах Одеса, Чернівці, Миколаїв, Кілія та поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир-Чернівці та авт мобільного дороги державного значення Р-46 Харків-Охтирка», - повідомив він.

За інформацією антимонопольників, 28 грудня тимчасова адміністративна колегія АМКУ притягнула до відповідальності ТОВ «СК Дорлідер», ТОВ «СК Дорсервис» і ТОВ «Південьдортех».

Загальна сума накладених штрафів на ці підприємства склала понад 37 млн грн.

Відзначимо, що ці компанії часто виграють тендери на ремонт доріг в Одеській області. ТОВ «СК Дорлідер» належить Хачико Амірханяну, «СК Дорсервіс» - Едіку Амірханяну і Анджелі Стерницькій, а «Південьдортех» - Гарнику Погосяну.