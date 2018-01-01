Антін Мухарський просить політичний притулок в Європі

Актор пояснює своє рішення неможливістю захистити себе в нинішній Україні

Актор Антін Мухарський покинув Україну і вже знаходиться в одній з європейських країн. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, на Заході він має намір просити політичний притулок. Актор пояснює своє рішення неможливістю захистити себе в нинішній Україні. «Дорогі друзі, брати і сестри, українці... Якщо ви



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Актор пояснює своє рішення неможливістю захистити себе в нинішній Україні

Актор Антін Мухарський покинув Україну і вже знаходиться в одній з європейських країн.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на Заході він має намір просити політичний притулок.

Актор пояснює своє рішення неможливістю захистити себе в нинішній Україні.

«Дорогі друзі, брати і сестри, українці... Якщо ви читаєте ці рядки, це означає, що я вже перетнув державний кордон України і знаходжуся в одній із країн Європи, де, вірогідніше за все, найближчим часом попрошу політичного притулку. Це рішення стало абсолютно спонтанним, адже я до останніх хвилин свого перебування в Україні, чекав і вірив у те, що мене почують ті можновладці, до яких я звертався особисто і на яких покладено відповідальність за дотримання законності в цій країні. Я писав відкриті листи Представнику Президента у Верховній раді Ірині Луценко і міністру юстиції Павлу Петренку, я звертався з офіційними заявами до всіх можливих інституцій, які опікуються дотриманням справедливого судочинства в Україні. Я намагався викласти свою позицію у незаангажованих ЗМІ, але потоки брехливої інформації, яку виливали на мене бульварні видання та телеканали були геть не співставними з моїми ресурсами — людини-митця, що намагалася знайти справедливість там, де її годі й шукати», - написав Мухарський.

«Єдине, чого я просив у держави останнім часом - це справедливості. Але сучасна українська держава не може мені цього дати. Ось чому я їду», - заявив актор.

«7 грудня у Верховній Раді в другому читанні в рекордно швидкий термін був прийнятий законопроект # 7277 про посилення відповідальності неплатників аліментів, який в народі вже охрестили «Законом Сніжани Єгорової». 18 грудня його підписав Парубій. А 4 січня і президент України. Згідно з нововведеннями, державні та приватні виконавці можуть на свій розсуд встановлювати боржникам по аліментах заборону виїзду за кордон, відбирати водійські права, і право користуватися зброєю (тобто право на самозахист), доставляти до виконавця в наручниках та в автозаку, відправляти на соціальні роботи і навіть посадити до в'язниці, порушуючи тим самим не тільки Конституцію України, а й Женевську конвенцію», - зазначив він.

За словами Мухарського, він завжди виконував свої зобов'язання по сплаті аліментів. За останні три роки він сплатив 1 млн грн.

«Я не повернуся сюди, поки дама третього тисячоліття, жлобкувата прокурорша на лабутенах буде «розводити нас як кошенят» в стінах Верховної Ради, поки бездітний і холостий незрозумілої сексуальної орієнтації тип, типу міністр юстиції, буде розповідати мені - батькові п'ятьох дітей, «чужих дітей не буває», поки його гламурна помічниця Бернацька, яку він свого часу видавав за свою коханку, буде базікати на президентському каналі про «злісного аліментника Мухарського», а «кращий спеціаліст з питань сімейного права» Катерина Власюк, що веде справи моєї колишньої дружини, нарешті, не вб'є їй в голову, що не давати батькові бачити своїх дітей - це незаконно», - заявив Мухарський.

Нагадаємо, 11 грудня у Києві український письменник та шоумен Антін Мухарський, відомий під псевдонімом Орест Лютий, прийшов голяка під Оболонський суд.