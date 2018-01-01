Антиурядові протести в Ірані: вже загинуло 20 осіб
- Сьогодні, 09:41
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За кілька днів протестів, за офіційними даними, загинули вже 20 осіб
Державне телебачення Ірану повідомило про щонайменше дев'ятьох загиблих під час антиурядових протестів в ніч на 2 січня.
Таким чином за кілька днів протестів, за офіційними даними, загинули вже 20 осіб, повідомляє Associated Press.
Державне телебачення повідомило, що шестеро протестувальників було вбито під час нападу на поліцейську дільницю в місті Кахдаріджан. Повідомляється, що зіткнення були викликані бунтівниками, які намагалися вкрасти зброю з поліцейського відділку.
Державне телебачення також повідомило, що 11-річний хлопчик і 20-річний чоловік були вбиті в місті Хомейнішар. Серед загиблих також член Революційної гвардії Ірану, який був убитий в місті Наджафабаді.
За даними державного ЗМІ, всі троє були розстріляні мисливськими рушницями. Це перший випадок, коли за час протестів був убитий член іранських сил безпеки.
Новинна агенція Mehr повідомила, що в понеділок увечері нападник за допомогою мисливської рушниці вбив поліцейського і поранив трьох інших в Наджафабаді. Однак не зрозуміло, чи є поліцейський те член гвардії однією і тією ж жертвою.
Протести охопили Іран наприкінці минулого року.