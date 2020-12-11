Антон Геращенко та його чотирирічна донька заразилися коронавірусом

Заступник глави МВС розповів, що він і його рідні переносять захворювання легко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко інфікувався коронавірусом.

Про це Геращенко заявив в ефірі програми «Право на владу».

«Що стосується епідемії, вона дуже небезпечна. Я це знаю по собі. Можу сказати, що я третій день перебуваю на самоізоляції, у мене теж діагноз – коронавірус. Заразилася моя чотирирічна донька. Можу сказати, що це дуже небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен. Ви не знаєте, де ви її можете підхопити», – розповів Геращенко.

Заступник глави МВС додав, що він і його рідні переносять захворювання легко.

Нагадаємо, в Україні за добу 9 грудня коронавірус підтвердився у 13 371 людини. Це на 786 людини більше, ніж у попередній день (12 585).

Коронавірус в Україні

Всього 585714

Одужали 465021

Хворіють 379223

Померли 14470

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 858 714 осіб, одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470, проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.