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    Антон Геращенко та його чотирирічна донька заразилися коронавірусом

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    <p>Антон Геращенко назвав епідемію коронавірусу &laquo;дуже небезпечною&raquo;</p> - Антон Геращенко та його чотирирічна донька заразилися коронавірусом

    Антон Геращенко назвав епідемію коронавірусу «дуже небезпечною»

    Фото: МВС

    Заступник глави МВС розповів, що він і його рідні переносять захворювання легко

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко інфікувався коронавірусом.

    Про це Геращенко заявив в ефірі програми «Право на владу».

    «Що стосується епідемії, вона дуже небезпечна. Я це знаю по собі. Можу сказати, що я третій день перебуваю на самоізоляції, у мене теж діагноз – коронавірус. Заразилася моя чотирирічна донька. Можу сказати, що це дуже небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен. Ви не знаєте, де ви її можете підхопити», – розповів Геращенко.

    Заступник глави МВС додав, що він і його рідні переносять захворювання легко.

    Нагадаємо, в Україні за добу 9 грудня коронавірус підтвердився у 13 371 людини. Це на 786 людини більше, ніж у попередній день (12 585).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      585714
    • Одужали
      465021
    • Хворіють
      379223
    • Померли
      14470

    За весь час пандемії в Україні: захворіло – 858 714 осіб, одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470, проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.

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    Теги: МВС здоров'я діти Антон Геращенко коронавірус
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