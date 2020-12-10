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    Керівник «коронавірусного» шпиталю поскаржилась на погане ставлення до медиків

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    <p>Мостепан зазначила, що існує &laquo;контингент людей &ndash; вони у житті усім не задоволені&raquo;</p> <div></div> - Керівник «коронавірусного» шпиталю поскаржилась на погане ставлення до медиків

    Мостепан зазначила, що існує «контингент людей – вони у житті усім не задоволені»

    Фото з відкритих джерел

    «В Італії медикам аплодують, у Китаї перед ними стають на коліна. А у нас…»

    Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла про найболючішу проблему всіх лікарень України – нестачу медичних працівників.

    В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що не тільки у їхній лікарні їх не вистачає – лікарів не вистачає скрізь, в Європі також.

    «Перед тим, як почався Covid-19, до нас приїздили німецькі фахівці і просили відправити наших лікарів до них на стажування. Я розумію, що це стажування планували для того,  щоб потім залишити у себе цих лікарів. У них так само дефіцит, цю професію в Європі дуже поважають, а у нас медицину довго принижували. Одні пацієнти вийдуть з лікарні задоволені, а якісь – ні, хоча вони вийдуть безкоштовно поліковані», – наголосила лікарка.

    Крім того, Мостепан зазначила, що існує «контингент людей – вони у житті усім не задоволені».

    «Наприклад, в ізраїльській лікарні у приймальному відділенні пацієнт, якщо він не критичний, а стабільний, може сім годин прочекати лікаря, тому що є більш критичні пацієнти. А у нас? Якщо на пів години затримали пацієнта – це відразу дзвінок на гарячу лінію», – пояснює фахівчиня.

    Мостепан додає, що «наші лікарі бачать, як в Італії люди аплодують медикам, у Китаї навіть на колінах аплодують».

    «А у нас вважають, що медик має ноги мити та каву подавати пацієнту. Недоліки кругом є насправді. Ми намагаємося все виправити, це така глобальна проблема, яка має вирішуватися на державному рівні.  Коли медицина знецінюється, то там і планка знижується. Бо коли це високооплачувана професія, там і вимоги високі», – каже лікарка.

    Нагадаємо, що Україна попросить ВООЗ направити медиків для боротьби з Covid-19.

    До слова, Італія просить допомоги іноземних лікарів у боротьбі з Covid-19.

    Читайте матеріали «Главкому»:
    Теги: медицина Італія Україна ВООЗ коронавірус Тетяна Мостепан
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