У США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу

Зазначається, що ані підшкірна, ані оральна доза не виявили токсичності

Вакцина від Covid-19 компанії ImmunityBio забезпечує «повний захист носоглотки й легень» від інфекції і різко знижує ризик передачі вірусу від зараженого здоровому. Про це пишуть її автори у звіті про випробування на макаках-резус, він викладений на bioRxiv.

Вакцина змушує клітини щепленого виробляти два оптимізованих вірусних білка – S-білок шипа і N-білок оболонки, яка захищає генетичний код вірусу. Імунітет «тренується» нейтралізувати ці білки – і так досягається захист при зустрічі з реальним вірусом. Доставка в організм відбувається за допомогою класичного «транспорту» – цілком нешкідливого аденовірусу людини 5 типу (hAd5).

Схема вакцинації – дводозна з інтервалом 21-28 діб. На відміну від більшості інших вакцин-конкурентів, перша доза вводиться підшкірно, а не внутрішньом'язово, а друга – орально.

Зазначається, що ані підшкірна, ані оральна доза не виявили токсичності. Досліди спочатку провели на макаках, а згодом на людях.

«Реплікація вірусу придушувалася вже на другий день після зараження, причому повний захист спостерігалася у всіх протягом семи днів: як в носоглотці, так і в легких. Розмноження вірусу різко впало відразу ж і не виявлялася вже через три дні після зараження ... вакцинація може запобігти передачі вірусу від інфікованих людей», – припустили вчені.

Наразі набирають добровольців для проходження 2 та 3 фази випробовувань.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.