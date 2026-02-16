Головна Новини
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Білоруська журналістка Кардаш не змогла оскаржити свій арешт
фото: Київ24

Інна Кардаш залишається під вартою за рішенням столичного суду

Сьогодні, 16 лютого 2026 року, Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для білоруської журналістки Інни Кардаш, яку підозрюють у шпигунстві на користь КДБ Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські ЗМІ.

Повідомляється, що суд відхилив апеляційну скаргу захисту, залишивши підозрювану під вартою в СІЗО без права внесення застави. 

У чому звинувачують журналістку

Інну Кардаш затримали у Києві наприкінці січня 2026 року в результаті спільної операції СБУ та ГУР. За даними слідства, 35-річна громадянка Білорусі співпрацювала з білоруськими спецслужбами з 2015 року, а у 2020-му була направлена до України для ведення розвідувальної діяльності під прикриттям журналістики.

Адвокати Кардаш відкидають усі звинувачення, називаючи справу «політично вмотивованою». Захист просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, наголошуючи на професійній діяльності журналістки.

Деталі справи

Інна Кардаш тривалий час проживала в Україні та працювала в медійній сфері. Її затримання викликало резонанс серед білоруської діаспори та правозахисних організацій. Деякі активісти закликають до максимально прозорого розслідування, аби уникнути помилок у справах, що стосуються іноземних громадян під час воєнного стану.

Досудове розслідування триває. Найближчим часом слідчі мають завершити експертизи вилученої техніки журналістки. Якщо провину Кардаш доведуть, їй загрожує тривалий термін ув'язнення за статтею про державну зраду або шпигунство.

Нагадаємо, громадянка Білорусі Інна Кардаш, яку було викрито на співпраці з КДБ, працювала у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими Головного управління розвідки. За даними слідства, перебуваючи на території України з 2019 року та здійснюючи журналістську діяльність, Кардаш постійно підтримувала контакти з громадянином Республіки Білорусь, знаючи, що той співпрацює зі спецслужбами Республіки Білорусь. Згодом Кардаш теж почала працювати з представниками Комітету державної безпеки Республіки Білорусь.

На виконання вказівок від кураторів жінка влаштувалась до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ГУР і мала там робоче місце. За версією слідства, з 21 листопада і щонайменше до 19 грудня 2025 року Кардаш систематично збирала службову інформацію – фотографувала документи і вела аудіозаписи усних розмов інших співробітників. Ці відомості становлять державну таємницю у сфері державної безпеки та охорони правопорядку.

 

