Донеччина: СБУ затримала працівника «Укрзалізниці» за шпигунство для Росії

За даними слідства, фігурант вистежував розташування техніки Сил оборони

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського інформатора. Ним виявився 33-річний працівник регіональної філії «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігурант відстежував для ворога розташування важкої техніки Сил оборони, по якій, за наявною інформацією, окупанти готували ракетно-бомбові удари.

«Щоб виявити координати військових об’єктів, зловмисник у позаробочий час пішки обходив прифронтову громаду та відстежував місця зосередження особового складу і техніки українських військ. Зібрані відомості він накопичував на власному смартфоні та передавав своєму знайомому, який був «зв’язковим» з російськими спецслужбістами», – йдеться в заяві.

Зазначається, що співробітники СБУ викрили інформатора, задокументували його і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України провела успішну операцію із затримання агентів, які працювали на РФ та передавали ворогу координати базувань Сил оборони на Краматорському напрямку.

До слова, контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби окупантів отримати інформацію про оборонну інфраструктуру на заході України. За результатами превентивних заходів у Хмельницькому затримано агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування українських захисників.