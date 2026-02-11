У Рівному російський шпигун намагався вистежити партизанське підпілля (фото)

Агент намагався отримати персональні дані військових ССО та передати рашистам через закриті канали електронного зв’язку

У Рівному затримали російського шпигуна, який хотів вистежити партизанське підпілля Сил спеціальних операцій (ССО). Ним виявився 28-річний громадянин РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління Служби Безпеки у Рівненській області.

Як зазначається, у 2021 році чоловік приїхав до Рівного під виглядом пересічного мешканця Красноярського краю Росії, який має українських родичів. Далі фігурант почав збирати контакти військовослужбовців ССО ЗСУ, щоб шпигувати «всередині» цього підрозділу.

Зокрема, він намагався отримати персональні дані військових ССО та передати їх своїм кураторам через закриті канали зв’язку. Крім того, його цікавила інформація про осіб, які таємно співпрацюють з ССО та залучаються до підготовки і проведення спецоперацій.

СБУ затримала громадянина рф, який на замовлення фсб шпигував за бійцями ССО фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила шпигуна і затримала «на гарячому» вже на завершальному етапі спецоперації.

СБУ затримала громадянина рф, який на замовлення фсб шпигував за бійцями ССО фото: СБУ

Виявилося, що у 2018-2019 роках він служив розвідником воєнної розвідки РФ.

СБУ затримала громадянина рф, який на замовлення фсб шпигував за бійцями ССО фото: СБУ

Нині слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Хмельницькому затримано агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування Сил оборони. Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби окупантів отримати інформацію про оборонну інфраструктуру на заході України. За результатами превентивних заходів у Хмельницькому затримано агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування українських захисників.

За матеріалами справи, фігурантка одержала вороже завдання на встановлення замаскованих відеокамер напроти місцевих будівель, де могли перебувати воїни Сил оборони. Після активації пристроїв вона мала надати до них віддалений доступ для російських спецслужбістів. За допомогою «відеопасток» окупанти сподівались відстежити і в режимі онлайн скоригувати повітряні удари по українських оборонцях.