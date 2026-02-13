Головна Країна Кримінал
Справа білоруської шпіонки. Стало відомо, куди їй вдалось працевлаштуватись в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правоохоронці викрили журналістку Інну Кардаш на співпраці з білоруською спецслужбою
фото: Lookby.media

За даними слідства, з 21 листопада і щонайменше до 19 грудня 2025 року медійниця систематично збирала службову інформацію

Громадянка Білорусі Інна Кардаш, яку було викрито на співпраці з КДБ, працювала у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими Головного управління розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

За даними слідства, перебуваючи на території України з 2019 року та здійснюючи журналістську діяльність, Кардаш постійно підтримувала контакти з громадянином Республіки Білорусь, знаючи, що той співпрацює зі спецслужбами Республіки Білорусь. Згодом Кардаш теж почала працювати з представниками Комітету державної безпеки Республіки Білорусь.

На виконання вказівок від кураторів жінка влаштувалась до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ГУР і мала там робоче місце. За версією слідства, з 21 листопада і щонайменше до 19 грудня 2025 року Кардаш систематично збирала службову інформацію – фотографувала документи і вела аудіозаписи усних розмов інших співробітників. Ці відомості становлять державну таємницю у сфері державної безпеки та охорони правопорядку.

Після затримання агентки СБУ повідомила, що Головне управління розвідки викрило її ще до того, як вона спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів. «Завдяки своєчасному викриттю шпигунки, співробітники СБУ та ГУР розпочали з білоруською агенткою довготривалу оперативну гру, яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу», – йшлося в заяві.

Нагадаємо, у межах спільної тривалої та комплексної спецоперації ГУР та СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито шпигунку з білоруського КДБ. За даними слідства, вона намагалась інфільтруватись до одного з підрозділів української воєнної розвідки.

За даними ГУР, агентка працювала на білоруське КДБ з 2015 року. У 2020 її відрядили для агентурної роботи на територію України.

Агентство «Інтерфакс-Україна» підтвердило, що Кардаш працювала в редакції кореспонденткою з червня 2021 року до початку вересня 2024 року. У листопаді 2024 року вона була звільнена, після чого агентство не підтримувало з нею жодних контактів.

