Антикорупційний суд частково задовольнив скаргу Галущенка на «незаконне затримання»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Антикорупційний суд частково задовольнив скаргу Галущенка на «незаконне затримання»
Герману Галущенку інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації
фото: «Суспільне»

Колишнього очільника Міненерго було затримано при спробі покинути територію України

Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу колишнього міністра енергетики Германа Галущенко на «незаконне затримання». Суд частково задовольнив її. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Слідчий суддя частково задовольнив скаргу сторони захисту колишнього Міністра енергетики. Він постановив визначити час фактичного затримання ексміністра енергетики 15 лютого 2026 року о 06:00. Водночас суд відмовив стороні захисту у звільненні Галущенка з-під варти.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Раніше стало відомо, що до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга сторони захисту про нібито незаконне затримання колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

До слова, колишній міністр юстиції Герман Галущенко, пояснюючи своє проживання в арештованому будинку, який фактично належить ексміністру-втікачу часів Януковича Віталію Захарченку, применшив вартість його оренди.

