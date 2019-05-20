Вночі невідомі підпалили волонтерський намет у Харкові



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Фото: фото Катерина Яресько, Depo

Ніхто з людей не постраждав, поліцейські допомогли загасити полум'я

У Харкові в ніч на понеділок невідомі підпалили волонтерський намет «Все для перемоги», встановлений на площі Свободи, навпроти будівлі облдержадміністрації. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Підпалили приблизно в половину п'ятого, коли всі були втомлені, бо вже ранок», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, ніхто з людей не постраждав. Вогонь загасили самотужки разом з черговими поліцейськими.

Згоріло приблизно 30% фасаду намету, частина даху та частина напису «Все для перемоги», але металеві конструкції всі цілі.

Організатор намету Борис Рєдін повідомив, що вони будуть відновлювати намет.

За його словами, він вже написав заяву в поліцію.

Нагадаємо, 8 травня мер Харкова Геннадій Кернес закликав городян підтримати петицію про те, щоб прибрати з площі Свободи в місті даний намет по збору допомоги українським військовим. Петиція набрала більше 5 тис. голосів – 7606.

12 травня в центрі Харкова відбулися протести проти знесення намету волонтерів і перейменування проспекту Григоренка проспект Георгія Жукова.

Раніше повідомлялося, що Харківська міська рада подасть в суд з проханням заборонити використовувати встановлений на площі Свободи намет по збору допомоги українським військовим, яка була встановлена з початком АТО на Донбасі.

Напередодні суд дозволив залишити волонтерський намет у центрі Харкова.

Нагадаємо, 17 травня судді, які розглядали справу про волонтерський намет у Харкові, заявили про відвід.

Як повідомлялося, у Харкові розпорядилися знести волонтерський пункт «Все для перемоги». У документі за підписом начальника інспекції з паркування Гаркушина вимагається «добровільно у триденний строк» прибрати «самовільно встановлений намет».

Нагадаємо, 12 травня на площі Свободи у центрі міста зібралися півтисячі людей на захист намету «Все для перемоги!», вимагаючи від міської влади захисту цієї локації, що вже п’ять років демонструє містянам матеріали про події на сході України.

13 травня активісти громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» вдруге за день відстояли намет волонтерів у Харкові «Все для перемоги», що на площі Свободи у центрі міста, від комунальників, які з технікою прибули проводити так званий ремонт.