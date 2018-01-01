Апеляційний суд взявся за екс-ректора, який за безцінь продав дружині майно Податкової академії

Генпрокурор Луценко: родина колишнього керівника Національної академії державної податкової служби незаконно одержала 4 тис. кв. м нерухомості

Апеляційний суд Київської області відкрив провадження за апеляційною скаргою прокуратури у кримінальній справі колишнього ректора Національної академії державної податкової служби України Петра Мельника. Про це «Главкому» стало відомо з ухвали суду від 15 січня. Прокуратура оскаржує вирок Бородянського районного суду Київської



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Петро Мельник

Генпрокурор Луценко: родина колишнього керівника Національної академії державної податкової служби незаконно одержала 4 тис. кв. м нерухомості

Апеляційний суд Київської області відкрив провадження за апеляційною скаргою прокуратури у кримінальній справі колишнього ректора Національної академії державної податкової служби України Петра Мельника.

Про це «Главкому» стало відомо з ухвали суду від 15 січня.

Прокуратура оскаржує вирок Бородянського районного суду Київської області від 5 грудня, яким пана Мельника було виправдано за ч.5 ст.191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Санкція статті передбачала позбавленням волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», суд першої інстанції виправдав екс-ректора Петра Мельника, оскільки була відсутня така ознака як безоплатність передачі майна іншій особі. При цьому суд погодився з твердженнями прокуратури, що відчуження зазначених в обвинувальному акті об'єктів нерухомого майна було здійснено Національним університетом державної податкової служби України з порушенням вимог Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року № 803.

Мова йде про приміщення магазину та кафетерію загальною площею 496,7 кв.м в Ірпені; реабілітаційно-оздоровчий комплекс «Сосновий бір» (смт Ворзель); комплекс будівель у Кам'янці-Подільському загальною площею 1,1 тис. кв. м та нежилі будинки і господарсько-побутові будівлі у Сімферополі загальною площею 2,6 тис. кв. м. Ринкова вартість вказаного майна оцінювалася на суму близько 30 млн. грн.

Ініціатива відчуження цих об’єктів нерухомості належала Мельнику як ректору. Однак, відчуження було погоджено не ним самим, а на організованій конференції трудового колективу, одноголосно.

Генпрокурор Юрій Луценко після виправдального вироку заявив, що Петро Мельник особисто давав вказівки свідкам про те, щоб приватизувати на користь його родини 4 тис. м майна Національної академії державної податкової служби України.

Крім того, Петра Мельника звинувачували у хабарництві. Його затримували у липні 2013 року під час отримання хабаря в сумі 120 тисяч гривень, тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. Згодом стало відомо, що Мельник утік, знявши електронний браслет. Він переховувався в США.

1 квітня 2014 року співробітники ГУБОЗ МВС затримали екс-ректора в аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів авіарейсом із Лондона. Згодом його відпустили, оскільки Мельник вніс заставу. У липні 2015 року Ірпінський міський суд виніс виправдувальний вирок щодо Мельника.