Аптеки відновили видачу безкоштовних ліків

У всіх регіонах України місцева влада вже перевела кошти кінцевим розпорядникам

6240 аптечних закладів України відновили свої угоди і видають українцям ліки за рецептами від серцево-судинних захворювань, діабету II типу і бронхіальної астми за програмою «Доступні ліки». Про це повідомила прес-служба МОЗ. «У всіх регіонах України місцева влада вже перевела кошти кінцевим розпорядникам та уклала 90% нових



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Ціни за програмою «Доступні ліки» мають бути однаковими в усіх аптеках України

У всіх регіонах України місцева влада вже перевела кошти кінцевим розпорядникам

6240 аптечних закладів України відновили свої угоди і видають українцям ліки за рецептами від серцево-судинних захворювань, діабету II типу і бронхіальної астми за програмою «Доступні ліки».

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

«У всіх регіонах України місцева влада вже перевела кошти кінцевим розпорядникам та уклала 90% нових угод з аптечними установами», – йдеться в повідомленні.

З усіма аптеками, які брали участь в програмі в минулому році, вже переуклали угоди у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Львівській і Миколаївській областях.

Розширити кількість аптечних установ порівняно з минулим роком змогли в Житомирській (+54 аптеки), Харківській (+36 аптек), Полтавській (+22 аптеки), Чернігівській (+6), Чернівецькій (+5) і в Київській (+1) областях.

Незважаючи на проблеми з реалізацією програми, в січні пацієнти отримали ліки за 439 тис. рецептами на суму близько 16,3 млн грн.

Найбільшу кількість рецептів відшкодовано в Івано-Франківській області – 56,5 тис. рецептів на суму 1 млн грн, Тернопільській – 41,3 тис. рецептів на суму 1,6 млн грн, Харківської – 37,3 тис. рецептів на суму 1, 7 млн грн і Житомирській областях – 34,7 тис. рецептів на суму 1,1 млн грн.

5 лютого 2018 року Міністерство охорони здоров’я затвердило новий реєстр препаратів урядової програми «Доступні ліки” – третій від початку дії програми.

До оновленого реєстру ліків увійшло 239 препаратів 48 виробників, з яких 18 виробників українських і 30 – іноземних. Нагадаємо, раніше у програмі брали участь 198 препаратів 43 виробники.

Завдяки новому механізму ціноутворення (додаткові п'ять днів для фармкомпаній для зниження своїх цінових пропозицій), список безоплатних препаратів вдалося розширити додатково на 13 найменувань. У новому переліку вже міститься 47 препаратів, що на 100% відшкодовуватимуться державним коштом.

Раніше повідомлялося, що ціни на ліки, які беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки», мають бути однаковими в усіх аптеках України. На цьому наголошує заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик в інтерв’ю «Главкому».

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена.