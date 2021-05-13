Степанов назвав середню вартість дози ковід-вакцини для українців

Міністр стверджує, що українська сторона за контрактами не може розголошувати точну вартість закупленої вакцини

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав середню вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, яку придбала Україна. За його словами, вона в середньому обходиться державі у $7,52. Про це йшлося в ефірі одного із телеканалів.

Як пояснив Степанов, українська сторона за контрактами не може розголошувати точну вартість закупленої вакцини.

«Ми не можемо розголошувати ціну через жорстоку конфіденційність договорів, але я можу сказати, що загалом ми витрачаємо 240,5 млн доларів на 32 млн доз вакцин: це з доставкою, з логістикою, з усіма розходами. Середня ціна для України однієї дози вакцини виходить 7,52 долара», – сказав міністр.

До слова, польські роботодавці пропонують вакцинувати українських заробітчан. Шанси на те, що українці приїдуть до Польщі вже вакцинованими, невеликі, оскільки в Україні другу дозу отримали всього 700 осіб. Згідно з останнім дослідженням EWL Group, економічні іммігранти готові вакцинуватися в Польщі. За їхніми даними, 36% іноземних робітників в Польщі (в основному з України) заявляють про свою готовність пройти вакцинацію.

Крім того, МОЗ просить українців на самоізоляції припинити фотографувати замість себе собак і техніку. Додаток «Вдома» призначений для контакту з людиною та контролю за дотриманням обов'язкової самоізоляції на час карантину.

До слова, головний санлікар Віктор Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в «Дії».

Так він уточнив заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що записані на вакцинацію проти коронавірусу через «Дію» зможуть отримати щеплення вже з цих вихідних, 15-16 травня.

Зазначимо, Україна досі пасе задніх у рейтингу ковід-вакцинаці у світі. За темпами щеплень нас випереджають здебільшого бідні країни Африки, такі як Того, Нігерія, Сомалі, Конго і Малі.

Раніше стало відомо, що люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», ймовірно проходитимуть вакцинацію у вихідні дні.

Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати вакцинацію від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня.