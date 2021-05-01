Відставка очільника МОЗ. «Слуги народу» чекають Степанова на засіданні фракції

Засідання фракції заплановане після травневих свят

Фракція партії «Слуга народу» проведе засідання, на яке запросять міністра охорони здоров'я Максима Степанова, де буде обговорюватися питання його відставки.

Про це заявив очільник фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Він зазначив, що засідання заплановане на 13 травня.

«У нас буде 13 травня фракція, куди ми запрошуємо пана Степанова як міністра. Має бути політична відповідальність. Тому що міністр – це в першу чергу не менеджерська посада, а політична. І ми будемо приймати рішення на фракції», – сказав Арахамія.

Як відомо, депутати Верховної Ради зібрали голоси за відставку Степанова.

Раніше заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що ніяких зустрічей із можливими кандидатами на посаду глави МОЗ фракція не проводила. «Думаю, у травні до питання відставки Степанова ще повернемося – тоді буде більше часу для зустрічей та обговорення, матимемо змогу подивитися звіти його роботи», – сказала Кравчук.

Степанов відреагував на інформацію про свою відставку та зазначив, що чутки про його відставку поширюються протягом останніх пів року.

Як повідомлялось, 27 квітня у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Верховна Рада планує найближчим часом відправити у відставку Степанова.

Нагадаємо, в Україні багато людей незадоволені діяльністю міністра охорони здоров'я, зокрема темпами вакцинації. Так, станом на ранок 27 квітня в Україні повністю вакцинували всього дев'ять осіб, що є одним з найнижчих показників у світі.

Також стало відомо, що в Україні 28 квітня працюватимуть 2127 пунктів щеплення від Covid-19. Їх відкривають при медзакладах, пункти облаштовані відповідно до вимог інфекційного контролю.