Зеленський прийшов на закрите засідання «Слуги народу». Нардеп озвучив деталі



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Крім глави держави Володимира Зеленського, збори фракції відвідав також глава його офісу Андрій Богдан

Політики обговорювали, серед іншого, тему субвенцій для мажоритарних округів

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції «Слуга народу» в понеділок ввечері.

Про це «Укрінформу» повідомив член фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський.

«Президент був», - підтвердив Дубінський.

Також нардеп Антон Поляков в коментарі «Інтерфакс-Україна» додав, що «кожен депутат мав можливість поставити Зеленькому питання».

За його словами, крім глави держави, збори фракції відвідав також глава його офісу Андрій Богдан.

При цьому нардеп сказав, що колеги з фракції «Слуга народу» задавали президенту свої питання. Обговорювали, серед іншого, тему субвенцій для мажоритарних округів. Про виключення з фракції Євгена Шевченка (після його виступу в ефірі російського ТБ - ред) не говорили.

Президент, за словами Полякова, запевнив, що в ситуації з фінансовим комітетом «все відбудеться згідно з законом».

Як повідомлялося, фракція «Слуга народу» в понеділок проводить закрите засідання фракції.

До слова, партія «Слуга народу» планує провести з'їзд 9-10 листопада для зміни лідера