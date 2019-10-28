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    Зеленський прийшов на закрите засідання «Слуги народу». Нардеп озвучив деталі

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    Крім глави держави Володимира Зеленського, збори фракції відвідав також глава його офісу Андрій Богдан - Зеленський прийшов на закрите засідання «Слуги народу». Нардеп озвучив деталі
    Крім глави держави Володимира Зеленського, збори фракції відвідав також глава його офісу Андрій Богдан

    Політики обговорювали, серед іншого, тему субвенцій для мажоритарних округів

    Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції «Слуга народу» в понеділок ввечері.

    Про це «Укрінформу» повідомив член фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський.

    «Президент був», - підтвердив Дубінський.

    Також нардеп Антон Поляков в коментарі «Інтерфакс-Україна» додав, що «кожен депутат мав можливість поставити Зеленькому питання».

    За його словами, крім глави держави, збори фракції відвідав також глава його офісу Андрій Богдан.

    При цьому нардеп сказав, що колеги з фракції «Слуга народу» задавали президенту свої питання. Обговорювали, серед іншого, тему субвенцій для мажоритарних округів. Про виключення з фракції Євгена Шевченка (після його виступу в ефірі російського ТБ - ред) не говорили.

    Президент, за словами Полякова, запевнив, що в ситуації з фінансовим комітетом «все відбудеться згідно з законом».

    Як повідомлялося, фракція «Слуга народу» в понеділок проводить закрите засідання фракції.

    До слова, партія «Слуга народу» планує провести з'їзд 9-10 листопада для зміни лідера

    депутат політика Володимир Зеленський президент партія Слуга народу Андрій Богдан Олександр Дубінський фракція
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