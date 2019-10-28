Зеленський прийшов на закрите засідання «Слуги народу». Нардеп озвучив деталі
Політики обговорювали, серед іншого, тему субвенцій для мажоритарних округів
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції «Слуга народу» в понеділок ввечері.
Про це «Укрінформу» повідомив член фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський.
«Президент був», - підтвердив Дубінський.
Також нардеп Антон Поляков в коментарі «Інтерфакс-Україна» додав, що «кожен депутат мав можливість поставити Зеленькому питання».
За його словами, крім глави держави, збори фракції відвідав також глава його офісу Андрій Богдан.
При цьому нардеп сказав, що колеги з фракції «Слуга народу» задавали президенту свої питання. Обговорювали, серед іншого, тему субвенцій для мажоритарних округів. Про виключення з фракції Євгена Шевченка (після його виступу в ефірі російського ТБ - ред) не говорили.
Президент, за словами Полякова, запевнив, що в ситуації з фінансовим комітетом «все відбудеться згідно з законом».
Як повідомлялося, фракція «Слуга народу» в понеділок проводить закрите засідання фракції.
До слова, партія «Слуга народу» планує провести з'їзд 9-10 листопада для зміни лідера