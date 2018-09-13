Арешт акцій російських банків: Нацбанк назвав наслідки для України



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Наразі в НБУ вивчають рішення Апеляційного суду Києва і згодом повідомлять деталі

Арешт акцій російських «Промінвестбанку», «Сбербанку» та «ВТБ Банку» обмежить господарську діяльність цих банків, водночас впливу на банківську систему України не матиме. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

«За нашими попередніми оцінками, це рішення обмежить господарську діяльність «Промінвестбанку», «Сбербанку» та «ВТБ Банку», в т. ч. з розчищення балансів від непрофільних і проблемних активів. Однак завдяки незначній вазі зазначених банків в українському банківському ринку (частка банків з державним російським капіталом за розміром активів не перевищує 5%) це судове рішення не вплине на стан банківської системи в цілому», — наголосили в Нацбанку.

Загалом, як додали в НБУ, наразі вони вивчають рішення Апеляційного суду м. Києва, яким накладено арешт на акції трьох російських банків, що працюють в Україні, і не можуть коментувати деталі справи.

Нагадаємо, 12 вересня Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції «Промінвестбанку», «Сбербанку» та «ВТБ Банку».