Суд арештував акції російських банків в Україні



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Раніше Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму

Київський апеляційний суд наклав арешт на акції українських «дочок» російських банків «ВТБ», «Промінвестбанк» та «Сбербанк» для виконання рішення Гаазького арбітражу за позовом колишнього голови «Приватбанку» та інших українських компаній, що втратили активи внаслідок анексії Криму.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на рішення суду.

Апеляційний суд Києва заборонив Промінвестбанку, «Сбербанку» та ВТБ Банку здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юрособи, а також здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного цим банкам на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати його будь-яким способом, у т.ч., але не виключно, за договорами купівлі-продажу, міни, дарування тощо.

Ці арешти акцій банків і заборона їм відчужувати нерухоме та рухоме майно були накладені Апеляційним судом м. Києва за клопотанням компаній Ігоря Коломойського і його партнерів як забезпечення їх позову в справі №796/165/2018 про визнання й надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду Гааги (Нідерланди) від 02.05.2018 (в справі ПТС №2015-36) про стягнення сум з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване (відібране) в згаданих компаній у Криму після його анексії Росією.

Нагадаємо, що Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.