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    Політика

    Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

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    Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ - Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ
    Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

    Кадрові перестановки стосуються керівників обласних управлінь, Національної академії та одного департаменту СБУ

    Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зеленський своїми указами перевів начальника Управління СБУ в Кіровоградській області Ігоря Осипчука до Львівської області на ту саму посаду і звільнив начальника УСБУ у Львівській області Юрія Гончарова.

    Президент призначив Олександра Наконечного начальником УСБУ в Кіровоградській області, а Дмитра Нєвєдрова – в Миколаївській.

    Також звільнено начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолія Дублика. Його місце зайняв Олександр Кукса.

    Іншим указом Зеленський звільнив ректора Національної академії СБУ Сергія Кудінова і призначив замість нього Андрія Черняка.

    Раніше Зеленський призначив нову заступницю глави Офісу президента. Нею стала Юлія Свириденко. 21 грудня заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів пішла у відставку за власним бажанням.

    Нагадаємо, у понеділок повідомлялося про те, що заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву на звільнення з посади.

    Також на засіданні Кабміну увечері 21 грудня ексвиконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко був призначений в.о. глави Міненерго.

    Теги: СБУ Володимир Зеленський президент звільнення
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