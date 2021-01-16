Кадрові перестановки стосуються керівників обласних управлінь, Національної академії та одного департаменту СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський своїми указами перевів начальника Управління СБУ в Кіровоградській області Ігоря Осипчука до Львівської області на ту саму посаду і звільнив начальника УСБУ у Львівській області Юрія Гончарова.

Президент призначив Олександра Наконечного начальником УСБУ в Кіровоградській області, а Дмитра Нєвєдрова – в Миколаївській.

Також звільнено начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолія Дублика. Його місце зайняв Олександр Кукса.

Іншим указом Зеленський звільнив ректора Національної академії СБУ Сергія Кудінова і призначив замість нього Андрія Черняка.

Раніше Зеленський призначив нову заступницю глави Офісу президента. Нею стала Юлія Свириденко. 21 грудня заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів пішла у відставку за власним бажанням.

Нагадаємо, у понеділок повідомлялося про те, що заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву на звільнення з посади.

Також на засіданні Кабміну увечері 21 грудня ексвиконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко був призначений в.о. глави Міненерго.