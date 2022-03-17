Арестович закликав українців тверезо оцінювати свої сили та можливості

«Зрив постачання противника залізницею може радикально змінити ситуацію на нашу користь»

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович закликав українців влаштувати «тотальну рейкову війну» на окупованих територіях.

Арестович зазначив, що в першу чергу це стосується напрямків: Крим – Мелітополь, Крим – Херсон, Валуйки – Куп'янськ, Гомель – Київ (загальний напрямок).

«Зрив постачання противника залізницею (а цей вид постачання найефективніший) може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо на напрямку Крим - Мелітополь. У цьому напрямку противник постачає угруповання, що штурмує Маріуполь», – написав Арестович.

При цьому він закликає тверезо оцінювати свої сили та можливості, оскільки шляхи сполучення охороняють російські окупанти.

Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.