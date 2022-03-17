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    Думки вголос

    Ще трохи і Китай купуватиме акції російських компаній за миску рису

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Китай найбільше виграє від війни Росії проти України - Ще трохи і Китай купуватиме акції російських компаній за миску рису
    Китай найбільше виграє від війни Росії проти України

    Кожен день війни послаблює Росію та знецінює її активи

    Мовою оригіналу

    И кто теперь страна 404?

    Если посмотреть на эту войну экономически, то на первый взгляд теряют все. Мы подсчитываем российские убытки и ждем, когда пустой холодильник приведет к взрыву системы от перегрева. Украина тоже несет убытки, но мы считаем потери и финансовая сторона вопроса на этом фоне не особо волнует. Европейские и американские компании тоже на санкциях и даже частичном бойкоте нефти не уходят в плюс.

    Секунду, ребята. Так не бывает, чтобы теряли все, правда? Мне кажется, что самый крупный выгодополучатель этой войны – Китай. Отрезанная от массы необходимых импортных поставок Россия все сильнее зависит от Пекина. И по экспорту тоже. В принципе, если бы Китай захотел сегодня захватить (вернуть?) всю Сибирь – достаточно было бы просто перенести пограничные столбы и поставить Москву перед фактом. Путин бы и не пикнул.

    Так что, выступая публично за мир и переговоры, Поднебесная не торопится давить на Кремль, вовсе нет. Каждый день ослабляет Россию, усиливает зависимость и обесценивает активы. Еще немного и Китай будет покупать акции Газпрома, Роснефти и прочих Русалов за миску риса. Хотя, у Русала будет другой покупатель, но цена не меняется. Миска риса или миска бобов – какая голодным разница? Похоже, недорогие россияне, ваш бессменный вождь потерял страну. Впереди распродажа. Самое смешное, что на фоне вашего развала и скупке активов за бесценок, Украина сохранится.

    Даже станет сильнее, как нация и государство. Со своим Днем Перемоги, закаленная в боях с оккупантами. И восстановит разрушенную вашей агрессией инфраструктуру. Отстроит дороги и мосты, железнодорожное сообщение и аэропорты. Еще и не на свои деньги. Ну и кто страна 404?

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія Китай путін путінський режим
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    Ще трохи і Китай купуватиме акції російських компаній за миску рису