Потрібно влаштувати окупантам тотальну рейкову війну
Зрив постачання ворога залізницями може радикально змінити ситуацію на нашу користь
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Внимание!
Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях.
В первую очередь это касается направлений:
- Крым – Мелитополь,
- Крым – Херсон,
- Валуйки – Купянск,
- Гомель – Киев (общее направление).
и других, которые обнаружите.
Только необходимо строго учесть (!), что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности. Спасибо.
Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым – Мелитополь.
По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.
Джерело: блог Олексія Арестовича