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    Думки вголос

    Потрібно влаштувати окупантам тотальну рейкову війну

    Залізничні шляхи охороняються ворогом, тому, спочатку тверезо оцініть свої сили та можливості - Потрібно влаштувати окупантам тотальну рейкову війну
    Залізничні шляхи охороняються ворогом, тому, спочатку тверезо оцініть свої сили та можливості

    Зрив постачання ворога залізницями може радикально змінити ситуацію на нашу користь

    Мовою оригіналу

    Внимание!

    Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях.

    В первую очередь это касается направлений:

    • Крым – Мелитополь,
    • Крым – Херсон,
    • Валуйки – Купянск,
    • Гомель – Киев (общее направление).

    и других, которые обнаружите.

    Только необходимо строго учесть (!), что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности. Спасибо.

    Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым – Мелитополь.

    По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим залізниця Херсон
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    Потрібно влаштувати окупантам тотальну рейкову війну