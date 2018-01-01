Археологи знайшли «чернетку» Стоунхенджа

Знахідка була зроблена на відстані 2,5 кілометрів від Стоунхенджа

Команда археологів виявила стародавню споруду, яка може бути «чернеткою» Стоунхенджа. Стовпові ями копіюють розташування каменів стародавнього пам'ятника. Як повідомляє The Guardian, знахідка була зроблена на території невеликого англійського містечка Ларкхілл, яке знаходиться на відстані 2,5 кілометрів від Стоунхенджа. Вчені



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Стоунхендж

Знахідка була зроблена на відстані 2,5 кілометрів від Стоунхенджа

Команда археологів виявила стародавню споруду, яка може бути «чернеткою» Стоунхенджа. Стовпові ями копіюють розташування каменів стародавнього пам'ятника.

Як повідомляє The Guardian, знахідка була зроблена на території невеликого англійського містечка Ларкхілл, яке знаходиться на відстані 2,5 кілометрів від Стоунхенджа. Вчені припускають, що виявлена ними споруда була побудована між 3750 і 3650 роками до нашої ери. Дослідники виявили дев'ять стовпових ям.

Розташовані по колу ями копіюють орієнтацію кам'яних стовпів Стоунхенджа щодо положення Сонця під час заходів і сходів зимового і літнього сонцестояння. Тим не менше, дослідники не вказують розмір виявлених ям і відстань між ними, тому не можна нічого сказати про масштаби знайденої конструкції по відношенню до самого Стоунхенджа.

На думку дослідників, на території Ларкхілла могли проживати архітектори стародавнього пам'ятника, а споруда, виявлена на території містечка, може бути його «чорновим варіантом».

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили схожий на Стоунхендж пам'ятник, вік якого датується 2700-2500 роками до н. е. Монументальна споруда з майже 100 каменів, заввишки до 4,5 метрів, що стоять півколом, була виявлена за допомогою георадара на глибині близько метра в районі Даррінгтон-уоллс, який раніше не був досліджений.

Нагадаємо, культурний шар Галицько-Волинської держави відкрили у 2017 році львівські археологи під час дослідження центральної частини міста.

Джерело: zn,ua