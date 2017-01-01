У Львові археологи відкрили ще один культурний шар ХІІІ ст.

Відкриття доводить факт заселення середмістя Львова до захоплення польським королем Казимиром ІІІ

Культурний шар Галицько-Волинської держави відкрили цього року львівські археологи під час дослідження центральної частини міста. Про це йшлося на прес-конференції «Археологічні відкриття 2017 року у Львові». «Під час проведення археологічних досліджень у 2017 році наші фахівці на кількох ділянках у центральній частині Львова



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Відкриття доводить факт заселення середмістя Львова до захоплення польським королем Казимиром ІІІ

Культурний шар Галицько-Волинської держави відкрили цього року львівські археологи під час дослідження центральної частини міста. Про це йшлося на прес-конференції «Археологічні відкриття 2017 року у Львові».

«Під час проведення археологічних досліджень у 2017 році наші фахівці на кількох ділянках у центральній частині Львова натрапили на культурний шар часів Галицько-Волинської держави (ХІІІ ст.). Це відкриття спростовує твердження польської історіографії про те, що територія сучасного середмістя Львова не була заселеною до часів захоплення міста польським королем Казимиром ІІІ», - зазначив директор Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАНУ Олег Осаульчук.

За його словами, майже на всіх ділянках, де цього року проводили дослідження, археологи натрапляли на культурний шар ХІІІ-XIV ст. Знахідки з цього періоду виявлено на території Низького замку (сучасна пл. Вічева), на пл. Звенигородській, а скляну прикрасу часів ХІІІ ст. знайдено поблизу церкви св. Миколая.

Та найбільш несподіваними були результати дослідження на подвір’ї «Чорної кам’яниці» на пл. Ринок, де виявлено не лише рештки готичного будинку XV ст., але й артефакти з ХІІІ ст.

Джерело: Укрінформ