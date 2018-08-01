Археологи знайшли в Україні стоянку, якій 15 тисяч років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Рівненщині знайдено стоянку періоду палеоліту

Під час розкопок були знайдені наконечники для метальної зброї, якою давні люди полювали на тварин

Поблизу Рівного в урочищі біля села Бармаки українські та німецькі археологи знайшли стоянку періоду палеоліту. Її вік складає майже 15 тисяч років. Про це повідомив телеканал UA:Рівне.

За словами директора Інституту археології Національної академії наук України Віктора Чубая, під час розкопок були знайдені наконечники для метальної зброї, якою давні люди полювали на тварин, здебільшого на північних оленів.

Також знаходять кремнієві знаряддя праці, прикраси з мушель і знаряддя виробництва.

До кінця серпня в місцевості будуть продовжені розкопки. При цьому досліджувати цю територію мають намір протягом двох років.

Виявлені на місці розкопок артефакти будуть передані після вивчення в Рівненський краєзнавчий музей.