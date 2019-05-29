«Арт-Плейбек. Разом». Організатори розповіли про унікальний театральний фестиваль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На фестивалі учасники спробують інтерактивні театральні методики: плейбек-театр, театр пригноблених і документальний театр Фото: facebook.com/artplaybackfest/

Фестиваль «Арт-Плейбек. Разом» відкритий для людей із різних соціальних груп, різного світогляду, віку

29 травня в прес-центрі ІА «Главком» (Київ, Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «АРТ-Плейбек. Разом».

Запрошені гості: Наталія Вайнілович, організаторка Міжнародного інклюзивного театрального Фестивалю «АРТ-Плейбек. Разом»; Катерина Бова, менеджер програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» Українського культурного фонду; Віктор Сербулов, генеральний секретар Всеукраїнської спілки молодіжних організацій «YMCA України», співорганізатор Фестивалю.

Учасники прес-конференції розкажуть про Міжнародний інклюзивний театральний Фестиваль «АРТ-Плейбек. Разом», який відбудеться у Києві 7-9 червня.

Фестиваль відкритий для людей із різних соціальних груп, різного світогляду, віку, національності, гендеру, фізичних та інтелектуальних можливостей, професій тощо.

На фестивалі учасники спробують інтерактивні театральні методики: плейбек-театр, театр пригноблених і документальний театр. Тут немає постановок. Є історії глядачів та актори, які їх тут же грають. Особливий акцент зроблений на темі інклюзії та екології в широкому їх розумінні.

З цими темами та театрами учасники будуть знайомитися через спеціальні тренінги, перформанси, інтерактивні заняття з громадськими організаціями.