«Арт-Плейбек. Разом». Організатори розповіли про унікальний театральний фестиваль
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На фестивалі учасники спробують інтерактивні театральні методики: плейбек-театр, театр пригноблених і документальний театр
Фестиваль «Арт-Плейбек. Разом» відкритий для людей із різних соціальних груп, різного світогляду, віку
29 травня в прес-центрі ІА «Главком» (Київ, Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «АРТ-Плейбек. Разом».
Запрошені гості: Наталія Вайнілович, організаторка Міжнародного інклюзивного театрального Фестивалю «АРТ-Плейбек. Разом»; Катерина Бова, менеджер програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» Українського культурного фонду; Віктор Сербулов, генеральний секретар Всеукраїнської спілки молодіжних організацій «YMCA України», співорганізатор Фестивалю.
Учасники прес-конференції розкажуть про Міжнародний інклюзивний театральний Фестиваль «АРТ-Плейбек. Разом», який відбудеться у Києві 7-9 червня.
Фестиваль відкритий для людей із різних соціальних груп, різного світогляду, віку, національності, гендеру, фізичних та інтелектуальних можливостей, професій тощо.
На фестивалі учасники спробують інтерактивні театральні методики: плейбек-театр, театр пригноблених і документальний театр. Тут немає постановок. Є історії глядачів та актори, які їх тут же грають. Особливий акцент зроблений на темі інклюзії та екології в широкому їх розумінні.
З цими темами та театрами учасники будуть знайомитися через спеціальні тренінги, перформанси, інтерактивні заняття з громадськими організаціями.