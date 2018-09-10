Асад умовно контролює більшу частину території Сирії – експерт



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Сухейль Аль-Хасан, командир сирійського так званого добробату «Сила тигра»

Президент Сирії Башар Асад контролює більшу частину території Сирії, але можна сказати умовно - заявив експерт

Більшість території Сирії контролює режим президента Башара Асада. Але цей контроль є досить умовний. Територія насправді знаходиться під контролем «добробатів», які утримуються місцевими бізнесменами. Такі думки висловив Кіріл Міхайлов, співробітник ConflictIntelligenceTeam під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«На цих територіях діють збройні угрупування, які утримуються місцевими бізнесменами. Ці бізнесмени свого часу сколотили добробати коли почалася війна, і використовували ці сили для рекету, контрабанди, контролю ресурсів та територій. Якщо в Україні ситуація з добробатами була впорядкована після 2014 року, то в Сирії цього не відбулося. Наприклад, є «Сила тигра». Це не сирійська армія, це добробат, який утримується місцевими бізнесменами», - говорить Міхайлов.

За оцінками експерта, формально всі ці сили підпорядковуються Дамаску. І ведуть пропаганду на своїх сторінках у соцмережах, але це не означає, що вони готові здати свою територію центральному сирійському уряду.

Нагадаємо, що сирійська революція відбулася в рамках «Арабської весни», яка в свою чергу пройшла в країнах Близького Сходу та країн Африки. Це були процеси проти диктаторських режимів, які панували в цих країнах. В деяких країнах ці революції вдалися, наприклад, в Тунісі. В Алжирі революційних рух було подавлено, а в Лівії протестний рух звівся нанівець. Найгірший результат виявився у Сирії. Режим Асада жорстко почав придушувати революцію, але не зміг справитися повністю. Адже частина сирійської армії відмовилася виконувати наказ Асада, дезертирувала і стала на бік повстанців. Конфлікт у Сирії триває протягом семи років. У конфлікті окрім опозиційних сил та сил президента Сирії також є збройні угрупування терористів.

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