Астропсихолог розкаже, яким буде прийдешній рік
Олена Осіпенко розповість, чим 2020 рік буде особливим, які затемнення будуть і що вони несуть, яким буде рік за східним та слов’янським календарем
У прес-центрі «Главком» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20) у п’ятницю, 13 грудня, о 12:00 відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Астрологічний календар України».
Запрошені гості: Олена Осіпенко, авторка «Астрологічного календаря для України», доктор астропсихології і інтегративної психології, завідувачка кафедри астропсихології Європейського інституту досліджень і освіти (Німеччина).
Учасниця прес-конференції розкаже, яким буде прийдешній рік, чим 2020 рік буде особливим, які затемнення будуть і що вони несуть, яким буде рік за східним та слов’янським календарем.