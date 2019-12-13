Астропсихолог розкаже, яким буде прийдешній рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авторка «Астрологічного календаря для України», доктор астропсихології і інтегративної психології, завідувачка кафедри астропсихології Європейського інституту досліджень і освіти (Німеччина) Олена Осіпенко

Олена Осіпенко розповість, чим 2020 рік буде особливим, які затемнення будуть і що вони несуть, яким буде рік за східним та слов’янським календарем

У прес-центрі «Главком» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20) у п’ятницю, 13 грудня, о 12:00 відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Астрологічний календар України».

Запрошені гості: Олена Осіпенко, авторка «Астрологічного календаря для України», доктор астропсихології і інтегративної психології, завідувачка кафедри астропсихології Європейського інституту досліджень і освіти (Німеччина).

Учасниця прес-конференції розкаже, яким буде прийдешній рік, чим 2020 рік буде особливим, які затемнення будуть і що вони несуть, яким буде рік за східним та слов’янським календарем.