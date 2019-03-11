Астролог розповіла про сприятливі і напружені дні у першій половині 2019 року



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Астролог рекомендує розпочинати нові справи на зростаючому Місяці

Кращим способом проти «витівок» Меркурія буде ваше почуття гумору, каже астролог Олена Осипенко

З 29 березня по 13 червня наступає сприятливий період для початку нових важливих справ. Про це розповіла Олена Осипенко, астролог міжнародної категорії, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер), під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

З 4 березня по 28 березня розпочався несприятливий період для початку нових важливих справ. «З 4 березня по 17 березня Сатурн пройде по Руйнівному градусу, а з 5 березня по 28 березня Меркурій стає ретроградним. У даний період часу несприятливо починати важливі справи. Вони можуть пройти крізь випробування труднощами і не дати тих результатів, яких ви очікуєте. Взагалі Меркурій тричі на рік регулярно стає ретроградним. Це пов’язано з особливістю руху планет Сонячної системи по своїх орбітах. Меркурій у цей період рухається, наближаючись до Землі, протягом 21 дня. Ця планета впливає на інтелект, контакти, обмін інформацією, мову. Тому будьте особливо обачні, якщо вам необхідно підписати контракт, здійснити далеку подорож, купити дорогу річ, надіслати повідомлення чи зробити хірургічну операцію», - розповідає Осипенко.

За її словами, кращим способом проти «витівок» Меркурія буде ваше почуття гумору, і варто поставитися до явища ретроградності планети із почуттям гумору. Астролог радить зайнятися у цей період часу самовдосконаленням, зміцненням пам’яті, розвитком інтелекту, ораторських здібностей. Сприятливим буде відновлення старих зв’язків, аналіз та корегування виконаної роботи, доробка минулих завдань.

«Окрім того, варто звернути увагу на те, що 16,17,18,19,20 березня – нульові сонячні дні. Ці дні треба використовувати для підведення підсумків року, для подяки року, що минає, а також погашення заборгованості не тільки фінансової, а й духовної. Ці дні великого внутрішнього та зовнішнього очищення. А розпочаті справи, на жаль, отримають нульовий результат», - каже Осипенко.

З 29 березня по 13 червня наступає сприятливий період. А з 14 червня по 1 серпня наступає знову період ретроградного Меркурія та період затемнень. Астролог рекомендує розпочинати нові справи на зростаючому Місяці, а завершувати справи і підводити підсумки на Місяці, що убуває.

Нагадаємо, що 20 березня – день весняного рівнодення, 21 березня – Новий рік за слов’янським календарем. Цього разу це буде рік Лані.

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