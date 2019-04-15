Астролог Олег Горбань: У другому турі розрив між Зеленським і Порошенком буде мінімальним

Нинішній рік для України віщує великі зміни, адже наша країна увійшла у семирічний цикл оновлення, яке несе планета Уран. А нинішні президентські та майбутні парламентські вибори якраз можуть матеріалізувати те, що віщують зірки. «Починаючи із 6 березня 2019 року ця планета увійшла у знак Тільця на найближчі сім років», – пояснює голова Асоціації астрологів «Геліос» Олег Горбань. В інтерв’ю «Главкому» він розповів про те, чому успіх Володимира Зеленського на президентських виборах може негативно відбитися на перспективах його політичної сили на парламентських виборах, чому програла Юлія Тимошенко, та завдяки чому Петро Порошенко може надолужити відставання у другому турі виборів.

В Україні завершився перший тур президентських виборів, за два тижні виборці підуть вдруге голосувати. Що про переможця виборів кажуть зірки?

Цей рік є незвичним сам по собі для України не тільки з політичної точки зору, адже у нас президентські і парламентські вибори, а й з астрологічної. На це вказують планетарні фактори, вони говорять про 2019 рік як про рік змін, переломний рік для України. Ці зміни мають характер оновлення, але все ж таки оновлення є ризиком.

Астрологічно видно, що якоїсь значної різниці, явного переможця за результатом виборів не буде, тобто не буде великого розриву в голосах між кандидатами. Ми не можемо побачити відсотки, скільки вони наберуть, але можемо бачити загальну тенденцію. Вона говорить про одну цікаву річ. Та нова людина, яка прийшла (в політику), а мова про Володимира Зеленського, вона вже перемогла. Перемога полягає в тому, що він прийшов з тим, що не маючи ніякого політичного досвіду, політичного минулого вже вийшов у другий тур президентських виборів. Це все дуже сильно повпливає на нашу країну, на її майбутнє.

То в чому полягають ризики для України?

У будь-якому випадку, хто б не став президентом, Україну чекатимуть зміни. Вони будуть або стриманішими, або радикальнішими. Тобто якщо навіть переможе чинний президент, він буде змушений реагувати на тенденції і фактори, які нав’язуються зовнішніми обставинами. А вони кажуть про необхідність досить радикальних змін у державі. Просто з приходом Порошенка ці зміни відбуватимуться повільніше. З приходом Зеленського будуть активнішими, різкішими. Тобто плюси і мінуси приблизно рівноцінні.

Якщо ми говоримо у політичному, військовому контексті, про конфлікт на Сході України, то процес відбуватиметься складніше. Так само це стосується впливу на економіку. Прихід Зеленського позначиться стрибками, зокрема на валютному ринку. Але вони не будуть суттєвими.

Є думка, що Зеленський виграв у першому турі, тому що подав кандидатуру у свій день народження, 25 січня, який до того ж був 20-м сонячним днем, сприятливим з точки зору астрологів. А от його конкуренти, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, програли, бо подали документи на 18-й і 29-й місячний день відповідно, які називають несприятливими.

Насправді не тільки дата подання документів відіграла роль. Якби кандидат Зеленський брав участь у минулих виборах, йому б нічого не світило. І якщо ми перенесемося у майбутнє через п’ять років, то, мабуть, так само йому було б важко виставляти кандидатуру.

Річ у тім, що нині почався часовий проміжок, коли з’являється можливість змінити курс країни, оновити його. Але ніхто не може передбачити, в який бік ця зміна може статися. Це дуже сильно залежить від морально-етичних якостей людини, кандидата у президенти.

Планета Уран – планета оновлення. Починаючи із 6 березня 2019 року ця планета увійшла у знак Тільця на найближчі 7 років. (Планета Уран в астрології символізує прагнення вирватися з обмежень і умовностей у повсякденному житті. Уран - це рушійна сила, яка спонукає людину до протесту проти усталеного порядку речей, прагнення до незалежності і грі за своїми правилами – «Главком»).

Володимир Зеленський за знаком зодіаку Водолій. Як корелюється його знак зодіаку з Ураном під знаком Тільця?

Напряму. Так, за сонячним знаком Володимир Зеленський є Водолієм, його планетою, керуючою життєвою енергією є якраз планета Уран, про яку ми зараз говоримо. Головне полягає в тому, що під знаком зодіаку Тільця перебуває вся Україна. Саме вхід Урана в Тілець, який востаннє був 84 роки тому, віщує реформи і зміни в нашій державі, лише у цей проміжок часу. Просто так збіглось, що в той саме рік, коли ця планета входить на постійній основі у знак зодіаку Тілець, у нас випадають президентські і парламентські вибори. Саме в цей рік виникає можливість входження у керівну еліту людини, яка несе енергію оновлення і змін.

Планета Уран є надзвичайно сприятливою в контексті нових ідей, нових можливостей і виходу на нові рівні. Вона є планетою винахідників, за короткий час може змінити дуже багато чого в людині і в державі, вивести її на новий рівень. Зараз маємо дуже цікаву паралель. З одного боку, маємо Україну, де, по суті, на фізичному рівні уже відбуваються зміни через вибори, і маємо Венесуелу, яка також зараз переживає подібний період. Втім у них Уран також спрацював як різка зміна, але подивіться, в який бік… Подивіться, там люди сидять без світла і води, вони забули, що таке телевізор і мобільний телефон…

Петро Порошенко за знаком зодіаку Близнюки, Володимир Зеленський – Водолій. На що фіналісти виборів мають звернути вони увагу, аби перемогти, чи можуть вони самі на щось вплинути до 21 квітня?

Якщо ми говоримо про Порошенка, йому потрібно показати, що він готовий робити певні зміни, рішучі зміни, але більш виваженим шляхом. Існує так звана колія, в якій перебуває людина, з якої не сильно хочеться вирулювати, торувати щось нове. Але якщо зараз він не покаже бажання торувати нову колію, змінити щось у політичному, економічному, соціальному, військовому плані, то в такому випадку його просто переженуть.

Юлія Тимошенко якийсь час була лідером рейтингів, але у підсумку не потрапила навіть до другого туру. Чому так?

Півроку тому, коли тільки починалася активна передвиборча кампанія всюди говорили про високі рейтинги Юлії Тимошенко. З точки зору астрології, це була велика ілюзія. Було дуже чітко видно, що Юлії Володимирівні до січня цього року ще можна було сподіватися на якісь високі рейтинги, але потім пішли несприятливі для неї умови і серйозні спади.

Наприклад?

З кінця минулого року і вже в цьому 2019 році у Тимошенко сталася специфічна подія, а саме так зване повернення Сатурна, коли відбувається зміна, переоцінка систем цінностей, перелом, внутрішня криза, коли змінюються життєві пріоритети. В період, коли людина реалізує якусь ціль, намагається досягнути найвищої для себе позиції, перелом нічого хорошого не віщує. Вона занадто сильно була зосереджена на минулому, на зарплатах, пенсіях, і не встигла пристосуватися до речей, які різко змінюються. Адже на старих речах базувалися всі попередні виборчі кампанії.

Чому Юлію Тимошенко ви пов’язуєте із поведінкою Сатурна?

Вона – Стрілець, у її карті народження Сатурн перебуває у знаку зодіаку Козерога. Наразі Сатурн також розміщується у знаку зодіаку Козерога. Цей Сатурн символізує минуле, статику, в якій вона перебуває. У той момент, коли Сатурн прийшов, а це стається один раз на 30 років, відбувається переоцінка системи цінностей людини. Тобто людина повинна була змінити свою тактику, поведінку, погляди, ставлення до політики. Думаю, вона багато що з цього зробить одразу після цих виборів.

Що чекає на провідні політичні сили під час парламентських виборів, від чого буде залежати їхній успіх?

Як би це зараз дивно не звучало, але політична сила Володимира Зеленського більше виграє на наступних парламентських виборах, якщо він зараз програє. Удача Урану, про який ми говорили раніше, дуже нестабільна, вона імпульсивна. Згадаймо минулі вибори президента США Дональда Трампа. Він також прийшов до влади під впливом планети Уран, коли ніхто цього не очікував. Серед астрологів була розповсюджена думка, що у США вибори виграє та людина, на яку менше за все ставитимуть. Подібним чином відбуватиметься все і в Україні. Тобто як легко удача Урана приходить, так само легко вона може і піти. Виграш на виборах Зеленського зовсім не дає гарантії того, що цей рейтинг і сподівання людей протримаються ще півроку.

Така особливість присутня тільки з політичною силою Зеленського і не стосується інших політиків. БПП має свій електорат, на полі якого вони гратимуть незалежно від результатів цих президентських виборів. Щодо проросійських кандидатів, то вони також потраплять до парламенту. Адже до цього часу (до парламентських виборів) ніяких особливих змін не відбудеться, їхній електорат вкрай стабільний.

Мені здається, що з’явиться ще одна політична сила, яка увійде до парламенту, не пов’язана з основними політичними гравцями.

Якось ви висловлювалися, що Україні потрібен такий собі кризовий менеджер. Зеленський підходить на цю роль?

З точки зору його карти, його гороскопу, то краще ніж кризовий менеджер йому нічого не підходить. Водолії зазвичай сухі і безособистісні, але у нього Сонце в момент його народження знаходилося у з’єднанні з Венерою, яка дає сильні почуття, відчуття гармонії і врівноваженості…

Наскільки часто політики співпрацюють з астрологами, поради якого характеру їм даєте?

Астрологія – наука, яка вивчає час, його особливості, для чого той чи інший період часу є сприятливим, а для чого ні. Всі знають історію, коли Михайло Горбачов підписував договір із Рональдом Рейганом, який змінив історію усіх країн на Землі (Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності). Цей документ був підписаний у дуже специфічний час, рано-вранці з тієї причини, що Рейган мав вказівку від астролога, коли це потрібно робити для того, щоби нейтралізувати цю напругу, яка у світі на той момент була шаленою. Не один раз поради астролога допомагали і змінювали не тільки долю країни, а й впливали на світову політику.

Поради політикам стосуються вибору сприятливого часу для рішень, дій, перемовин.

Як результати виборів позначаться на курсі гривні?

Без сумніву деякі, правда, незначні коливання після виборів відбудуться, особливо якщо ми отримаємо нового президента. Також гривня може відреагувати на певну нестабільність у світовій економіці у другій половині року.

Михайло Глуховський, «Главком»