На прес-конференції в «Главкомі» будуть презентовані матеріали дослідження про ситуацію на ринку праці в Україні

Сьогодні, 6 грудня, о 10:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Атипова зайнятість населення» (дослідження). Запрошені гості: Віталій Дудін, експерт Центру соціальних і трудових досліджень, аспірант Київського університету права НАН; Марія Ткаченко, координаторка проектів Фонду Фрідріха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На прес-конференції в «Главкомі» будуть презентовані матеріали дослідження про ситуацію на ринку праці в Україні

Сьогодні, 6 грудня, о 10:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Атипова зайнятість населення» (дослідження).

Запрошені гості:

Віталій Дудін, експерт Центру соціальних і трудових досліджень, аспірант Київського університету права НАН;

Марія Ткаченко, координаторка проектів Фонду Фрідріха Еберта в Україні;

Віра Корнілова, голова вільної профспілки Нацопери ім. Т. Г. Шевченка.

2017 рік пройшов під гаслом боротьби з тіньовою зайнятістю. Цього вимагало, зокрема проведення пенсійної реформи. На ділі ж близько половини зайнятих українців досі працюють без оформлення чи отримують зарплату в конверті. Інші громадяни переконані, що робота у якості фрілансерів відповідає їхнім інтересам. Однак подібні схеми роботи віддаляють Україну від передових соціальних держав. Не отримують вигод і підприємці, адже їх діяльність є непередбачуваною.

На прес-конференції будуть презентовані матеріали дослідження, а також обговорено такі питання:

Наскільки загрозливими є тенденції на ринку праці?

«Гнучкі» форми найму – свобода чи залежність?

Що пропонує новий Трудовий кодекс?

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: