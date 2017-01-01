  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Атипова зайнятість населення (дослідження)

    На прес-конференції в «Главкомі» будуть презентовані матеріали дослідження про ситуацію на ринку праці в Україні
    Сьогодні, 6 грудня, о 10:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Атипова зайнятість населення» (дослідження). Запрошені гості: Віталій Дудін, експерт Центру соціальних і трудових досліджень, аспірант Київського університету права НАН; Марія Ткаченко, координаторка проектів Фонду Фрідріха
    • Сьогодні, 10:10
    • Розсилка

    На прес-конференції в «Главкомі» будуть презентовані матеріали дослідження про ситуацію на ринку праці в Україні

    Сьогодні, 6 грудня, о 10:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Атипова зайнятість населення» (дослідження).

    Запрошені гості:

    • Віталій Дудін, експерт Центру соціальних і трудових досліджень, аспірант Київського університету права НАН;
    • Марія Ткаченко, координаторка проектів Фонду Фрідріха Еберта в Україні;
    • Віра Корнілова, голова вільної профспілки Нацопери ім. Т. Г. Шевченка.

    2017 рік пройшов під гаслом боротьби з тіньовою зайнятістю. Цього вимагало, зокрема проведення пенсійної реформи. На ділі ж близько половини зайнятих українців досі працюють без оформлення чи отримують зарплату в конверті. Інші громадяни переконані, що робота у якості фрілансерів відповідає їхнім інтересам. Однак подібні схеми роботи віддаляють Україну від передових соціальних держав. Не отримують вигод і підприємці, адже їх діяльність є непередбачуваною.

    На прес-конференції будуть презентовані матеріали дослідження, а також обговорено такі питання:

    • Наскільки загрозливими є тенденції на ринку праці?
    • «Гнучкі» форми найму – свобода чи залежність?
    • Що пропонує новий Трудовий кодекс?

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    Свобода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ