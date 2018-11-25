Стали відомі наслідки атаки Росії на український катер
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Внаслідок нападу катер «Бердянськ» втратив хід
Катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували на ураження зброю проти групи кораблів ВМС Збройних сил України. Про це повідомив прес-центр командування ВМС ЗС України.
За його даними, внаслідок нападу є поранений.
«Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер «Бердянськ». Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження», - йдеться у повідомленні.
Як повідомив у свою чергу представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, наразі збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України.
Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.
Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.
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