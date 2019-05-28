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    У Вінниці спустили на воду патрульний катер

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    У Вінниці спустили на воду патрульний катер

    На катері буде здійснюватися патрулювання Південного Бугу

    Працівники Вінницької муніципальної варти спустили на воду катер, за допомогою якого здійснюватимуть патрулювання Південного Бугу в межах міста. 

    Про це повідомляє муніципальна варта Вінниці. 

    «Сьогодні Муніципальною вартою спущено на воду патрульний катер, який буде використовуватися для запобігання браконьєрству, а також для відстеження ситуації на міських пляжах та контролю за станом прибережної смуги річки Південний Буг. Муніципальна поліція контролюватиме стан благоустрою спільно з Патрульними поліцейськими і слідкуватиме за громадським порядком на пляжах,» - йдеться у повідомленні.

    Судно отримало назву «Патруль-001».

    Джерело: Vinbazar

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