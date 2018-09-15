Аваков прокоментував рішення суду щодо Омеляна: клоунада і фарс



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Арсен Аваков

Суд заборонив Омеляну виїзд за кордон і зажадав від нього здати закордонні паспорти

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив обурення у зв'язку з рішенням Солом'янського суду, який зобов'язав міністра інфраструктури Володимира Омеляна, підозрюваного в незаконному збагаченні, здати закордонні паспорти.

Про це глава МВС написав на своїй сторінці в Twitter.

«У діючого міністра українського уряду Володимира Омеляна за клопотанням НАБУ суд, у забезпечення страхів детективів, вирішив забрати паспорти?! Клоунада і фарс!», - написав Аваков.