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    Аваков прокоментував рішення суду щодо Омеляна: клоунада і фарс

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    Арсен Аваков - Аваков прокоментував рішення суду щодо Омеляна: клоунада і фарс
    Арсен Аваков

    Суд заборонив Омеляну виїзд за кордон і зажадав від нього здати закордонні паспорти

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив обурення у зв'язку з рішенням Солом'янського суду, який зобов'язав міністра інфраструктури Володимира Омеляна, підозрюваного в незаконному збагаченні, здати закордонні паспорти.

    Про це глава МВС написав на своїй сторінці в Twitter.

    «У діючого міністра українського уряду Володимира Омеляна за клопотанням НАБУ суд, у забезпечення страхів детективів, вирішив забрати паспорти?! Клоунада і фарс!», - написав Аваков.

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