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    Аваков проводить відпустку в засніжених горах Італії

    Аваков, у якого день народження 2 січня, сьогодні масово приймає вітання від українців
    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пішов у відпустку, обов'язки міністра виконує перший заступник глави МВС Сергій Яровий. «Туман, відступаючи, розкривав сліпучу красу засніжених гір. 2017, Italia, Monti Ernici. Відпустка», - написав міністр на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю. Згідно з українським
    • Сьогодні, 14:01
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    Арсен Аваков 

    Аваков, у якого день народження 2 січня, сьогодні масово приймає вітання від українців

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пішов у відпустку, обов'язки міністра виконує перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

    «Туман, відступаючи, розкривав сліпучу красу засніжених гір. 2017, Italia, Monti Ernici. Відпустка», - написав міністр на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

    Згідно з українським законодавством, у разі відсутності міністра його обов'язки виконує перший заступник міністра.

    Також один із користувачів «Фейсбуку» вирішив у коментарях до посту міністра «заочно» привітати його з днем народження, яке Аваков святкує 2 січня.

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    Інші читачі сторінки глави МВС, не розібравшись з цим, почали вітати Авакова вже сьогодні.

     

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