Аваков проводить відпустку в засніжених горах Італії

Аваков, у якого день народження 2 січня, сьогодні масово приймає вітання від українців

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пішов у відпустку, обов'язки міністра виконує перший заступник глави МВС Сергій Яровий. «Туман, відступаючи, розкривав сліпучу красу засніжених гір. 2017, Italia, Monti Ernici. Відпустка», - написав міністр на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю. Згідно з українським



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Арсен Аваков

Аваков, у якого день народження 2 січня, сьогодні масово приймає вітання від українців

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пішов у відпустку, обов'язки міністра виконує перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

«Туман, відступаючи, розкривав сліпучу красу засніжених гір. 2017, Italia, Monti Ernici. Відпустка», - написав міністр на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

Згідно з українським законодавством, у разі відсутності міністра його обов'язки виконує перший заступник міністра.

Також один із користувачів «Фейсбуку» вирішив у коментарях до посту міністра «заочно» привітати його з днем народження, яке Аваков святкує 2 січня.

Інші читачі сторінки глави МВС, не розібравшись з цим, почали вітати Авакова вже сьогодні.