  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аваков: в одного з водіїв, що перевозив евакуйованих з Уханя, на годину піднімалася температура

    • Розсилка
    Всі водії, які везли евакуйованих, зайшли на карантин - Аваков: в одного з водіїв, що перевозив евакуйованих з Уханя, на годину піднімалася температура
    Всі водії, які везли евакуйованих, зайшли на карантин

    За словами глави МВС, у водія сталося «загострення артриту на коліні»

    За добу з моменту прибуття евакуйованих громадян в Україну було тільки одне занепокоєння щодо температури у водія автобуса, підозри щодо нього не виправдалися.

    Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час ток-шоу «Свобода слова».

    «Минула доба. За добу з усіх, хто там перебував - у нас було одне занепокоєння. У водія, який привіз потерпілих з Уханя, трошки піднялася температура, а всі водії, які везли - теж зайшли в карантин. Слава богу, загострення артриту на коліні, і температура трималася підвищеною протягом однієї години. Я звертаю увагу, наскільки ретельно буде нагляд за тими, хто там перебуває. Якщо все добре, то за два тижні ми забудемо цей смуток», - зазначив Аваков.

    Він також розповів, що автобуси, які привезли наших людей, вже продезінфіковані, «пройшли потрійну позицію і виїхали - з ними все добре». Те ж саме з літаком: щільна заміна фільтрів, очищення всієї системи, повна експозиція.

    До слова, футбольний клуб «Шахтар» заявив про готовність відправити клубний літак для евакуації українців з Китаю.

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

    Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

    Читайте також:
    МВС Свобода поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ