Аваков: в одного з водіїв, що перевозив евакуйованих з Уханя, на годину піднімалася температура



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Всі водії, які везли евакуйованих, зайшли на карантин

За словами глави МВС, у водія сталося «загострення артриту на коліні»

За добу з моменту прибуття евакуйованих громадян в Україну було тільки одне занепокоєння щодо температури у водія автобуса, підозри щодо нього не виправдалися.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час ток-шоу «Свобода слова».

«Минула доба. За добу з усіх, хто там перебував - у нас було одне занепокоєння. У водія, який привіз потерпілих з Уханя, трошки піднялася температура, а всі водії, які везли - теж зайшли в карантин. Слава богу, загострення артриту на коліні, і температура трималася підвищеною протягом однієї години. Я звертаю увагу, наскільки ретельно буде нагляд за тими, хто там перебуває. Якщо все добре, то за два тижні ми забудемо цей смуток», - зазначив Аваков.

Він також розповів, що автобуси, які привезли наших людей, вже продезінфіковані, «пройшли потрійну позицію і виїхали - з ними все добре». Те ж саме з літаком: щільна заміна фільтрів, очищення всієї системи, повна експозиція.

До слова, футбольний клуб «Шахтар» заявив про готовність відправити клубний літак для евакуації українців з Китаю.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.