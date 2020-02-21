Сутички у Нових Санжарах: затриманим загрожує до восьми років ув’язнення
Затриманим інкримінують масові заворушення
24 затриманих у Нових Санжарах були доставлені до територіального підрозділу поліції.
Затриманим протестувальникам у Нових Санжарах на Полтавщині, куди прибули евакуйовані з Китаю українці та іноземці, загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це «РБК-Україна» повідомив речник Нацполіції Полтавської області Юрій Сулаєв.
За його словами, 24 затриманих у Нових Санжарах були доставлені до територіального підрозділу поліції.
«Доставили їх в територіальний підрозділ полції частково. Можливо, в сусідні підрозділи. Дивлячись на те, які злочини вчиняли. Тому що останні - це злочини тяжкі. Це стаття 294 ККУ — масові заворушення. Там санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. І частина 2 статті 345 ККУ — нанесення ушкоджень працівнику працівнику правоохоронного органу (санкція статті до п’яти років позбавлення волі, — ред.). Це серйозні статті», — повідомив Сулаєв.
Нагадаємо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбулося засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Після цього він дав брифінг для ЗМІ.
Гончарук запевняє, що усі евакуйовані з Китаю українці, яких розмістили у санаторії Національної гвардії в Нових Санжарах Полтавської області, здорові.
Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.
Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.
Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.
Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.
Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників.
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