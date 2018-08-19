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    Авдіївку і сім прилеглих селищ підключать до газопостачання

    • Розсилка
    З понеділка Авдіївка та найблищі села почнуть отримувати газ - Авдіївку і сім прилеглих селищ підключать до газопостачання
    Фото: facebook.com/ombudsmanUA
    З понеділка Авдіївка та найблищі села почнуть отримувати газ

    З понеділка Авдіївка та найблищі села почнуть отримувати газ

    З понеділка до газопостачання почнуть підключати Авдіївку й 7 селищ Ясинуватського району.

    Про це повідомив на сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

    Пуск газу почнеться для Авдіївки, Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського й Водяного. 

    Спеціалісти облгазу вже другий день поспіль працюють над заповненням діючих розподільних меж.

    «Як і обіцяв, невдовзі прифронтові населені пункти будуть з газом. Налагодження газопостачання Авдіївки та селищ Ясинуватського району - на особистому контролі Президента України Петра Порошенка», - заявив Олександр Куць.

    Нагадаємо, «Газпром» збільшив поставки газу на окупований Донбас. У звітності «Газпрому» зазначено, що за перше півріччя 2018 року в Україну поставили 1,534 млрд кубометрів газу.

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    Донбас газ Донеччина Авдіївка Олександр Куць
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