Авдіївку і сім прилеглих селищ підключать до газопостачання
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Розсилка
З понеділка Авдіївка та найблищі села почнуть отримувати газ
З понеділка до газопостачання почнуть підключати Авдіївку й 7 селищ Ясинуватського району.
Про це повідомив на сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.
Пуск газу почнеться для Авдіївки, Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського й Водяного.
Спеціалісти облгазу вже другий день поспіль працюють над заповненням діючих розподільних меж.
«Як і обіцяв, невдовзі прифронтові населені пункти будуть з газом. Налагодження газопостачання Авдіївки та селищ Ясинуватського району - на особистому контролі Президента України Петра Порошенка», - заявив Олександр Куць.
Нагадаємо, «Газпром» збільшив поставки газу на окупований Донбас. У звітності «Газпрому» зазначено, що за перше півріччя 2018 року в Україну поставили 1,534 млрд кубометрів газу.