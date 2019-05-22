Авіація США перехопила шість військових літаків РФ біля узбережжя Аляски



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Перехоплення російських літаків здійснювалося двома групами F-22

Американські винищувачі F-22 перехопили чотири російські бомбардувальники Ту-95 і два російські винищувачі Су-35 біля узбережжя Аляски.

Про це йдеться в повідомленні Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Згідно з інформацією, інцидент стався в понеділок, 20 травня, коли російська авіація увійшла в розпізнавальну зону протиповітряної оборони, яка простягається приблизно на 200 миль від західного узбережжя Аляски.

Перехоплення російських літаків здійснювалося двома групами F-22. Російські бомбардувальники і винищувачі залишалися в міжнародному повітряному просторі.

Своєю чергою, у Міністерстві оборони РФ заявили, що чотири стратегічні ракетоносці Ту-95МС виконали планові польоти над нейтральними водами Чукотського, Берингового й Охотського морів, а також уздовж західного узбережжя Аляски і північного узбережжя Алеутських островів.

«На окремих етапах маршруту російські літаки супроводжували винищувачі F-22 ВПС США. Тривалість польоту склала більше 12 годин», — заявили в російському відомстві.