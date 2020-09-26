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    Авіакатастрофа під Харковом: помер курсант, який перебував у критичному стані

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    Станом на 10:50, людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані - померла - Авіакатастрофа під Харковом: помер курсант, який перебував у критичному стані
    Станом на 10:50, людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані - померла

    Кількість загиблих зросла

    Курсант, який внаслідок авіакатастрофи на Харківщині перебував у лікарні у вкрай важкому стані – помер, повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 10:50, людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані - померла», - повідомили у ДСНС.

    Також повідомляється, що продовжуються пошуки тіл ще трьох осіб.

    Раніше стало відомо, що в результаті авіакатастрофи у Чугуївському районі у критичному стані перебуває львів'янин.

    Як повідомлялося, «чорну скриньку» на місці авіакатастрофи на Харківщині не знайдено.

    Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження.

    На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 25 осіб, двоє постраждалих — у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ.

    ДСНС авіакатастрофа розслідування
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