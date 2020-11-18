Данський міністр подав у відставку після скандалу зі знищенням норок

визнав помилку і заявив, що несе за неї відповідальність

Йєнсен визнав помилку і заявив, що несе за неї відповідальність

Данський міністр йде у відставку після його скандального рішення знищити всіх норок у країні через інфікування Covid-19

Міністр сільського господарства і продовольства Данії Моґенс Йєнсен вирішив залишити свій пост через скандал зі знищенням мільйонів норок у країні, коли у тварин виявили коронавірус, повідомляє Данське радіо (DR) з посиланням на самого міністра.

«У мене більше немає необхідної підтримки серед парламентських партій. Тому сьогодні я повідомив прем'єр-міністру, що хочу піти з уряду», – заявив у середу, 18 листопада, міністр, додавши, що він визнає, що в його відомстві були допущені помилки, і він «несе за це відповідальність».

Йєнсен повідомив, що він жалкує про рішення знищити всіх норок на звірофермах Данії. Міністр попросив вибачення в «заводчиків норок, які опинилися в складній ситуації».

Рішення покинути свій пост Моґенс Йєнсен прийняв після того, як зазнав гострої критики з боку парламентських партій і жителів країни, які вказали на відсутність законних підстав для вбивства всіх норок у Данії.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

Дослідження показало, що штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини. Вчені вважають, що мутації коронавірусу у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі.

Данія вже близько півроку намагалася боротися зі спалахами коронавірусу на норкових фермах. Наприкінці жовтня знищили щонайменше 2,5 мільйонів норок на півночі країни після того, як коронавірус був зареєстрований щонайменше на 63 фермах.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, що об'єднує 1500 данських виробників припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.