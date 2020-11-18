У світі вже понад 55,5 млн людей захворіло на коронавірус

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 11 350 143 інфікованих

Кількість виявлених заражень Covid-19 у світі з початку пандемії на ранок 18 листопада досягла 55 578 685 випадків. За добу зафіксовано 586 114 нових хворих, про що свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

На ранок середи у всьому світі кількість померлих від пов'язаних з Covid-19 захворювань зросла до 1 337 559 проти 1 326 768 осіб станом на ранок вівторка, одужали вже понад 35,7 млн людей.

До країн з 5 млн і більше заражень Covid-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 11 350 143 інфікованих Covid-19 (зростання за минулу добу - 148 34) і 248 600 смертей (зростання за добу - 1 424 ), вилікувалися понад 4,2 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де за даними Міністерства охорони здоров'я країни кількість інфікованих зросла за минулу добу на 38 532 людини. Всього зафіксовано 8 912 704 випадки захворювання. Кількість померлих збільшилася на 512 - до 131 31, одужали 8,4 млн людей.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 5 911 758 хворих, що на 37 294 осіб більше, ніж добою раніше, померло 166 699 хворих (зростання - на 685), вилікувалися більш ніж 5,35 млн осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав на ранок середи 172,3. У США на 1 млн жителів померли 766 людини, Індії - 95, Бразилії - 782.