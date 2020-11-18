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    У Росії п'ять медиків заразилися Covid-19 після щеплення вакциною

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    У Росії це не перші випадки позитивних результатів тестів на коронавірус після щеплення їхньою вакциною - У Росії п'ять медиків заразилися Covid-19 після щеплення вакциною
    У Росії це не перші випадки позитивних результатів тестів на коронавірус після щеплення їхньою вакциною

    Вакцинація від коронавірусу в Томській області розпочалася 6 жовтня, перші 42 дози отримали медичні працівники

    У Томській області п'ять медиків отримали позитивні тести на коронавірус після того, як вакцинували проти інфекції. Про це пишуть росЗМІ.

    Вакцинація від коронавірусу в Томській області розпочалася 6 жовтня. Першими 42 дозами, які надійшли в регіон, були щеплені медичні працівники.

    «У період після першого етапу вакцинації ПЛР-тестування на коронавірус дало позитивний результат у чотирьох медиків, після другого етапу ─ ще в однієї людини. Всі вони після вакцинації продовжували виконувати свої посадові обов'язки, надаючи медичну допомогу, в тому числі пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією», ─ йдеться в офіційному Telegram-каналі оперштабу по Томській області.

    У трьох з них захворювання протікає в легкій формі, у двох середньотяжкий перебіг.

    «Настала моя черга. Сьогодні отримала результати чергового мазка. Здивувалася… Про щеплення: воно не захищає від зараження, воно має захистити від тяжкого перебігу – перевіримо», ─ написала у своєму Instagram Томська лікар-інфекціоніст Євгенія Алексєєва.

    Медик додала, що з нею все гаразд. За її словами, у неї нормальна температура, вона розрізняє запахи і сповнена сил та енергії.

    У Росії це не перші випадки позитивних результатів тестів на коронавірус після першої вакцинації. До цього позитивні результати виявляли у медиків в Алтайському краї і Кемеровській області.

    Нагадаємо, що в Україні карантин не скасують до вакцинації. Різні обмеження будуть вводити до тих пір, поки в країні не проведуть вакцинацію від коронавірусу.

    Теги: Росія лікар карантин щеплення вакцинація Instagram коронавірус
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