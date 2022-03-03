Російські окупанти обстріляли житловий масив у центрі Чернігова (відео)

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, інформує «Суспільне».

Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, подекуди знищені стіни і перекриття.

Чаус наголосив, що поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч розташовані лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Нагадаємо, 3 березня близько 08:10 у Чернігові по вулиці Чудінова на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального